Σε ισχύ το πάγωμα της ΑΤΑ που προκάλεσε τα επεισόδια έξω από την «βουλή» στα κατεχόμενα

Σε νέα φάση εισέρχεται η ένταση στα κατεχόμενα γύρω από το ζήτημα της ΑΤΑ, καθώς το «νομοσχέδιο» που δεν εγκρίθηκε από τη «βουλή» τέθηκε τελικά σε ισχύ μέσω «διατάγματος», την ώρα που οι συντεχνίες ανέστελλαν τις κινητοποιήσεις τους, προσδοκώντας επανέναρξη του διαλόγου.

Το «διάταγμα με ισχύ νόμου», που αφορά τη ρύθμιση του επιδόματος ΑΤΑ για τους δημόσιους υπαλλήλους, δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, στην «επίσημη εφημερίδα» και περιλαμβάνει τις αλλαγές που είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συντεχνιών και οδήγησαν στη γενική απεργία.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την απόφαση του «προέδρου της Βουλής», Ζιγιά Οζτούρκλερ, να μην συγκληθεί η «ολομέλεια», μετά τα επεισόδια που προηγήθηκαν. Οι συντεχνίες, εκτιμώντας ότι δημιουργείται περιθώριο για διαπραγμάτευση, ανακοίνωσαν την αναστολή των απεργιακών μέτρων, με τους εργαζόμενους να επιστρέφουν στις εργασίες τους.

Ωστόσο, εν μέσω αυτής της προσωρινής εκτόνωσης, η «κυβέρνηση» προχώρησε στη δημοσίευση του «διατάγματος», θέτοντας άμεσα σε εφαρμογή τη ρύθμιση για την ΑΤΑ και ανατρέποντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του «διατάγματος», το επίδομα ΑΤΑ, που καταβάλλεται κανονικά τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, διαφοροποιείται για το 2026. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο φάσεις, με βάση την αύξηση που θα προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2026: μία καταβολή για τρίμηνη περίοδο τον Απρίλιο του 2026 και μία για εννεάμηνη περίοδο τον Ιανουάριο του 2027.

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι επαναφέρει το σκηνικό έντασης, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συντεχνίες να επανέλθουν με νέες κινητοποιήσεις.

Έρχιουρμαν: «Η προεδρία δεν θα μείνει αμέτοχη μπροστά στις εξελίξεις»

Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν προχώρησε σε δήλωση σχετικά με το «διάταγμα» που εξέδωσε η «κυβέρνηση» και αφορά τη ρύθμιση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι «το διάταγμα ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τη συνταγματική τάξη, τις σχέσεις εντός του κράτους και τη διαχείριση κρίσεων, επισημαίνοντας ότι πλήττεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, η οποία είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ».

Στην ανακοίνωσή του, έκανε αναφορά «στο άρθρο 102 του συντάγματος», υπενθυμίζοντας ότι ο «πρόεδρος», ως «αρχηγός του κράτους», εκπροσωπεί την ενότητα του κράτους και της κοινωνίας. Τόνισε ότι «η διασφάλιση του σεβασμού προς το σύνταγμα και η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των δημόσιων υποθέσεων αποτελούν ευθύνη της προεδρίας».

Ανέφερε επίσης ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με την «κυβέρνηση», ωστόσο η απόφαση ελήφθη χωρίς να ενημερωθούν η κοινωνία και οι θεσμοί του «κράτους». Υπογράμμισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η «προεδρία» δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία βιώνει έντονη κρίση εμπιστοσύνης και ανησυχία, η συγκεκριμένη απόφαση επιτείνει το κλίμα αυτό, διαβεβαιώνοντας ότι η «προεδρία» δεν θα μείνει αμέτοχη απέναντι στις εξελίξεις.

Πρόωρες εκλογές ζήτησε η πρόεδρος του CTP

Η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί, αντέδρασε έντονα μετά την εξέλιξη αυτή

Η πλήρης ανάρτησή της είχε ως εξής:

«Απέναντι στα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή με στόχο το πάγωμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και εμείς δώσαμε έναν αποφασιστικό αγώνα μέσα στη Βουλή.

Το σωστό θα ήταν να αποσυρθούν αυτά τα νομοσχέδια, να υπάρξει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και να ξεκινήσει διάλογος.

Ωστόσο, η κυβέρνηση, αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα συγκαλέσει την Ολομέλεια και αφού οδήγησε τις συντεχνίες στην αναστολή της απεργίας, προχώρησε ύπουλα στην αναστολή της ΑΤΑ μέσω διατάγματος με ισχύ νόμου.

Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική εξαπάτηση. Είναι παραπλάνηση της κοινωνίας. Είναι πλήγμα στη δημοκρατική διαδικασία. Η κυβέρνηση έχει πλέον καταρρεύσει πολιτικά.

Έχει χάσει πλήρως τη νομιμοποίησή της και την αξιοπιστία της στα μάτια της κοινωνίας.

Η χώρα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος πέρα από τις πρόωρες εκλογές».

Διαβάστε επίσης:

Αποφυγή βίας ζητά ο Έρχιουρμαν μετά τα επεισόδια στα κατεχόμενα

«Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να πέσει η κυβέρνηση» λένε οι συντεχνίες στα κατεχόμενα - 10 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι διαδήλωσαν χθες

Κατεχόμενα: Επιμένει το UBP για την ΑΤΑ παρά τις μαζικές αντιδράσεις – Σε εξέλιξη συνάντηση με τις συντεχνίες

Οδομαχίες στα κατεχόμενα με διαδηλωτές: 62 συντεχνίες ζητούν παραίτηση της «κυβέρνησης» - Έριξαν πέτρες κατά της «βουλής», η «αστυνομία» επιτέθηκε με σπρέι (φώτο + βίντεο)