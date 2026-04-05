Συναγερμός στο Φρέναρος για πυρκαγιά σε σπίτι – Πώς ξεκίνησε

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε κατοικία στο Φρέναρος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο σαλόνι της οικίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του καθιστικού, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο μέρος του, ενώ από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκε και η βαφή σε ολόκληρο το σπίτι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής,Ανδρέας Κεττής, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ακτινοβολία θερμότητας ξυλόσομπας, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από αντικείμενα στο καθιστικό.