Κατέληξε 86χρονος μετά από τροχαίο - Υπό διερεύνηση τα αίτια

Διερευνάται το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε παθολογικά αίτια

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου 86χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στον δρόμο Αναλυόντα – Τσερίου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 86χρονος οδηγούσε το όχημά του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πινακίδα τροχαίας και να ακινητοποιηθεί.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια που ενδεχομένως προηγήθηκαν της απώλειας ελέγχου του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαφανούν μετά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

