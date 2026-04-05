Κατέληξε 86χρονος μετά από τροχαίο - Υπό διερεύνηση τα αίτια

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου 86χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στον δρόμο Αναλυόντα – Τσερίου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 86χρονος οδηγούσε το όχημά του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πινακίδα τροχαίας και να ακινητοποιηθεί.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια που ενδεχομένως προηγήθηκαν της απώλειας ελέγχου του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαφανούν μετά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.