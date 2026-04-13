Νεκρός πεζός στη Λεμεσό - Τον παρέσυρε ταξί καθώς περνούσε τον δρόμο (φώτος)

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στη Λεμεσό, με θύμα πεζό, ο οποίος παρασύρθηκε από ταξί ενώ επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο. Ο πεζός επιχειρούσε να διασταυρώσει τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, κοντά στον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τον 41χρονο Oleh Deilyk, από την Ουκρανία, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο με το καθεστώς της προσωρινής προστασίας και διέμενε με άλλους ομοεθνείς του κοντά στην περιοχή του δυστυχήματος.

Ο Αιμίλιος Καφφάς, αναπληρωτής υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, ανέφερε ότι ο πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του ταξί υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη και σε ναρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Όπως εξήγησε ο κ. Καφφάς, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών, ενώ ο φωτισμός της περιοχής θεωρείται επαρκής. «Όλα τα στοιχεία θα μελετηθούν και με κάποιες άλλες μαρτυρίες που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, για να εξακριβώσουμε τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ύπαρξης κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, σημείωσε πως αυτό θα διερευνηθεί άμεσα: «Θα το δούμε με το πρώτο φως της ημέρας, λόγω και της ημέρας που είναι όλα κλειστά, για να εξακριβώσουμε και αυτό το στοιχείο».

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες ενώ αναμένεται και η σύλληψη του επαγγελματία οδηγού.