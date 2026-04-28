Ο Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην πρόταση του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Ιράν για αποκλιμάκωση της έντασης, η οποία προβλέπει το άνοιγμα των στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, ο Τραμπ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά τη διάρκεια συνάντησης με κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρθηκε, το σχέδιο που διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτό, καθώς προβλέπει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας χωρίς να επιλύει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και τα αποθέματα σχεδόν οπλικού επιπέδου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα στερούσε από την Ουάσινγκτον ένα σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Το δίλημμα για την ενεργειακή αγορά

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ ενδέχεται να παρατείνει τις αυξημένες τιμές ενέργειας, οι οποίες ήδη έχουν οδηγήσει σε άνοδο του κόστους καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δίλημμα για την αμερικανική πλευρά παραμένει, καθώς καλείται να ισορροπήσει μεταξύ γεωπολιτικής πίεσης και οικονομικών επιπτώσεων.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, δεν έχει καταστεί σαφές ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για εσωτερικές διαφωνίες στο ιρανικό καθεστώς και δηλώνουν αβεβαιότητα ως προς το ποιος έχει τον τελικό λόγο για μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί δημόσια σκεπτικιστής ως προς το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ, η οποία παραμένει σε αναστολή μετά την παράταση της εκεχειρίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Λευκός Οίκος: «Δεν διαπραγματευόμαστε μέσω Τύπου»

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων.

Σε δήλωση προς το CNN, η βοηθός εκπροσώπου Τύπου Ολίβια Ουέιλς ανέφερε: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου.

Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος, οι ΗΠΑ κρατούν τα χαρτιά και θα προχωρήσουν μόνο σε συμφωνία που εξυπηρετεί τους Αμερικανούς πολίτες, χωρίς ποτέ να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».