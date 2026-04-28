Έφθασαν χθες το βράδυ στις ΗΠΑ το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας - Ο λόγος της επίσκεψής τους

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα έφθασαν στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία προσέλαβε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και λόγω των εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στην στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Κύπρο). Η επίσκεψη ξεκινά με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, και περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν επίσης στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα