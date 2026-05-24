Αυστραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε ψαροτουφεκά ο οποίος χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο και σκοτώθηκε

Στη δεύτερη θανατηφόρα επίθεση καρχαρίαμέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα στην Αυστραλία, ένας 39χρονος ψαροντουφεκάς έχασε τη ζωή του την Κυριακή στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας έκανε κατάδυση με τρεις φίλους του στο Kennedy Shoal, νότια του Κερνς, όταν δέχθηκε την επίθεση. Όπως δήλωσε η επιθεωρήτρια Ελέιν Μπερνς, «ο άνδρας έκανε υποβρύχιο ψάρεμα όταν δέχτηκε επίθεση και πέθανε από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι».

Το θύμα, κάτοικος του Κερνς, μεταφέρθηκε με βάρκα στην παραλιακή κοινότητα Hull Heads, όπου παραϊατρικοί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί «τραύματα ασύμβατα με τη ζωή», σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων. Η περιοχή είναι δημοφιλής σε ψαροντουφεκάδες και ερασιτέχνες ψαράδες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν αναφερθεί εμφανίσεις καρχαριών ταύρων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 38χρονου ψαρά Steve Mattabonni, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία σε ύφαλο ανοιχτά του νησιού Rottnest, στη Δυτική Αυστραλία. Οι αρχές τότε είχαν υποψίες για λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων.

Ο θάνατος του 39χρονου είναι ο τρίτος από καρχαρία στην Αυστραλία για το 2026. Η χώρα καταγράφει κατά μέσο όρο περισσότερες από τρεις θανατηφόρες επιθέσεις ετησίως τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ertnews.gr