Έκτη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής η Ουάσιγκτον, κλιμακώνοντας για έκτη συνεχόμενη νύχτα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Στο στόχαστρο βρέθηκαν δεκάδες στρατιωτικοί στόχοι, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι επλήγησαν και κρίσιμες υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πολεμικών πλοίων, εξαπέλυσαν πλήγματα ακριβείας εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις έπληξαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας, υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και στρατιωτικές δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις.

Η CENTCOM αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και την απόδοση ευθυνών για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση, εφόσον απαιτηθεί.

Πλήγματα και σε υποδομές

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν, πέρα από στρατιωτικούς στόχους, και υποδομές στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, στόχοι των επιθέσεων έγιναν αεροδρόμιο, σιδηροδρομικός σταθμός και δύο γέφυρες. Στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ οι δύο γέφυρες που επλήγησαν προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες, ενώ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους επτά.

Παράλληλα, ο σιδηροδρομικός σταθμός της Μπαντάρ Αμπάς δέχθηκε πλήγμα, με την κρατική τηλεόραση να κάνει λόγο για δύο τραυματίες, ενώ το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ επλήγη από τουλάχιστον ένα αμερικανικό βλήμα, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.