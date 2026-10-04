Κλιμακώνεται το ουκρανικό μέτωπο: Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει νέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια

Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Reuters. Όπως υποστήριξε, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι άμαχοι δεν θα αποτελέσουν στόχο.

Επικαλούμενος στοιχεία των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία έχει διευρύνει τα πλήγματά της σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, με στόχο, όπως είπε, «να πιέσει τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα κι άλλες πόλεις».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέδωσε τη μεταβολή αυτή στην προσπάθεια του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες στο Ντονμπάς.

Το Κρεμλίνο δεν ήταν διαθέσιμο για σχόλιο, σύμφωνα με το Reuters. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, κάλεσε υπηκόους ξένων χωρών να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων επιθέσεων, ως αντίποινα για ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος.

«Πρέπει να απαντήσουμε», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι. «Στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών μας, πρέπει να απαντήσουμε με επιθέσεις στις δικές τους. Πρωτίστως σε διυλιστήριά τους: σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο».

Αναφερόμενος στην πρώτη χρήση στο πεδίο του ουκρανικής κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου FP-7, με βεληνεκές περίπου 250 χιλιομέτρων, είπε ότι ζήτησε από την κατασκευάστρια εταιρεία Fire Point να επισπεύσει την ανάπτυξη του FP-9, μεγαλύτερου βεληνεκούς, ο οποίος, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να μην εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία πριν διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ουκρανία. Δήλωσε επίσης πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

«Η ειρήνη είναι πιο σημαντική από την οικονομία», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε αποκατάσταση των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση θα πρέπει, κατά την άποψή του, να συνδεθεί με τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ