Στο Κίεβο ο Μερτς με €1,35 δισ. βοήθεια: Συμφωνία Ουκρανίας–Γερμανίας για drones και όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Στο Κίεβο έφτασε την Κυριακή ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, συνοδευόμενος από την Υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και επικεφαλής γερμανικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια επίσκεψη στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις κλιμακώνονται.

Σύμφωνα με Γερμανούς αξιωματούχους, ο Μερτς αναμένεται να ανακοινώσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς και επιπλέον 350 εκατ. ευρώ για την επισκευή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Κατά την επίσκεψη αναμένεται να οριστικοποιηθεί επίσης συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων τύπων drones.

«Ταξίδεψα στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, αναφερόμενος στους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον πόλεων, κατοικιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα διαβεβαιώσει τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη γερμανική βοήθεια.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης στελέχη των Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence και Quantum Systems.

Ο Γερμανός Καγκελάριος αναμένεται να ζητήσει από την ουκρανική κυβέρνηση πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι της, μεταξύ άλλων στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον Μερτς, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία και η Γερμανία βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση συμφωνίας για την παραγωγή drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ