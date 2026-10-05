Η Ινδία μπαίνει στο παιχνίδι για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας: «Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι»

Η Ινδία επιδιώκει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβήτρια μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

«Η θέση μας όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση είναι ξεκάθαρη: θέλουμε να τη δούμε να τελειώνει και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνάντησης της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί.

Ο Ινδός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει αυτή τη θέση εδώ και χρόνια, προσθέτοντας πως τους τελευταίους μήνες έχει εμπλακεί περισσότερο, έχοντας πραγματοποιήσει συζητήσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία.

Ο Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ είχε συναντήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λίγο νωρίτερα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε καλέσει τον «φίλο» του, Βλαντίμιρ Πούτιν, να βρει διέξοδο από τη σύγκρουση, στο περιθώριο συνόδου κορυφής στο Κιργιστάν.

Ο κ. Τζαϊσανκάρ διευκρίνισε ότι η Ινδία «προσπαθεί να είναι χρήσιμη», αρχίζοντας από την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως είπε, η χώρα προχωρά πέρα από αυτό, με συζητήσεις για τις εξαγωγές σιτηρών και ενέργειας, καθώς και για «πιθανότητες μη επίθεσης».

«Οι συζητήσεις συνεχίζονται επί του παρόντος», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να διοργανώσουν τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων στα τέλη Οκτωβρίου. Οι συνομιλίες εντάσσονται στις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση διεξόδου από τον πόλεμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ