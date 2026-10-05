Μερτς: Η Ρωσία δεν διεξάγει πόλεμο μόνο κατά Ουκρανίας, αλλά απειλεί Ευρώπη και Γερμανία

Κατά τη χθεσινή αιφνίδια επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να παράσχει περαιτέρω στήριξη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η βοήθεια προς τη χώρα είναι απαραίτητη για την πολιτική σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης.

Σε συνέντευξή στον τηλεοπτικό σταθμό ARD υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν διεξάγει πόλεμο μόνο εναντίον της Ουκρανίας, αλλά απειλεί ευρύτερα την Ευρώπη και τη Γερμανία, και κάλεσε εκ νέου τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σημειώθηκαν ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, τις οποίες ο Καγκελάριος Μερτς επικαλέστηκε ως απόδειξη της βιαιότητας και του παραλογισμού του πολέμου.

Περαιτέρω, η Γερμανία ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου ενός δις ευρώ, η οποία περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δορυφορική τεχνολογία και μέσα αντιμετώπισης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και επιπλέον 350 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή και γενικότερη υποδομή της Ουκρανίας.

Με δηλώσεις του στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ο Καγκελάριος κάλεσε τον κυβερνητικό συνασπισμό να παραμείνει ενωμένος και να διασφαλίσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η σταθερότητα της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων.

Προειδοποίησε ότι μια πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης θα είχε σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη και ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στο συνταξιοδοτικό και στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας, καθώς και οι αποφάσεις για τη φορολογία και τον προϋπολογισμό του 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ζητώντας να ληφθεί σχετική απόφαση μέσα στο τρέχον τρίμηνο.

Παράλληλα, προειδοποίησε για την ενίσχυση εξτρεμιστικών πολιτικών δυνάμεων, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στο Αριστερό κόμμα Die Linke στο Βερολίνο, κάνοντας λόγο για συνδέσεις με εγκληματικές φατρίες και τον αντισημιτισμό.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του Μερτς στο Κίεβο, γερμανικές και ουκρανικές εταιρείες υπέγραψαν περισσότερες από δώδεκα συμφωνίες συνεργασίας, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Μεταξύ άλλων, το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας συμφώνησε με τη «Diehl» την παράδοση χιλιάδων αντιαεροπορικών πυραύλων «Iris-T» και επιπλέον συστημάτων εκτόξευσης, ενώ με την «Hensoldt» υπέγραψε συμφωνία για δορυφορική τεχνολογία.

Παράλληλα, η «Quantum» θα αναπτύξει περαιτέρω και θα παραγάγει για το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης για την αντιμετώπιση των ρωσικών jet drones τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, θα κατασκευάζονται στην Ουκρανία και αναμένεται να είναι διαθέσιμα τον χειμώνα του 2026/27.

Επίσης, η γερμανική «ARX Robotics» θα συνεργαστεί με την ουκρανική «Roboneers» για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων στρατιωτικών χερσαίων οχημάτων.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ