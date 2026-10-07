Επίθεση σε φωτορεπόρτερ του AFP στη Δυτική Όχθη - Τον χτύπησαν με τη λαβή όπλου και έκλεψαν τη μηχανή του

Ο 58χρονος Τζααφάρ Αστίγε, ένας έμπειρος Παλαιστίνιος φωτογράφος, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, σύμφωνα με τον Τζον Βέσελς, τον επικεφαλής φωτογράφο του AFP για το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της επίθεσης.

"Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτήν τη σοβαρή επίθεση, ακόμη μία, κατά δημοσιογράφων που προσπαθούν να καλύψουν γεγονότα στη Δυτική Όχθη και απαιτούμε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας", δήλωσε ο διευθυντής Ειδήσεων του AFP Φιλ Σετουίντ.

Ο Τζααφάρ Αστίγε και ο Τζον Βέσελς βρίσκονταν κοντά στην περιοχή Άκραμπα, στο βόρειο τμήμα της κατεχομένης Δυτικής Όχθης, για ένα ρεπορτάζ για την έναρξη της ετήσιας συγκομιδής της ελιάς που σημαδεύτηκε από επιθέσεις Εβραίων εποίκων κατά Παλαιστινίων.

Ενώ οι δημοσιογράφοι έβλεπαν τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου από έναν Ισραηλινό στρατιώτη, ένα όχημα πλησίασε ξαφνικά και ένας από τους επιβάτες του άνοιξε πυρ προς την πλευρά τους και προς τους Παλαιστίνιους που βρίσκονταν εκεί.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έτρεξαν στη συνέχεια προς τους δημοσιογράφους του AFP πυροβολώντας. Ενώ ο Τζαφαάρ Αστίγε προσπαθούσε να ανεβεί στο αυτοκίνητο του AFP για να φύγει από το σημείο, δύο άνδρες του επιτέθηκαν και τον άρπαξαν πριν τον χτυπήσουν με τη λαβή όπλου.

"Τον άκουγα να ουρλιάζει", δήλωσε ο Τζον Βέσελς, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα.

Οι δράστες έκλεψαν επίσης τη φωτογραφική μηχανή του Τζααφάρ Αστίγε.

Ο φωτογράφος του AFP, ο οποίος είναι Παλαιστίνιος, νοσηλεύεται επί του παρόντος στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κανένα κάταγμα, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο υπό ιατρική παρακολούθηση, δήλωσε ο γιος του, Ζάιν Τζααφάρ.

"Είναι απαράδεκτο δημοσιογράφοι να ξυλοκοπούνται και να πέφτουν θύματα ληστείας από ένοπλους εποίκους, υπό τα βλέμματα μελών των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που δεν επιχείρησαν καν να παρέμβουν", δήλωσε ο Σετουίντ.

Το AFP επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό για την επίθεση αυτή.

Η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA), η οποία εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε τη "βαθιά ανησυχία" της.

"Οι ισραηλινές αρχές οφείλουν να διερευνήσουν γιατί οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή δεν παρενέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης εναντίον δημοσιογράφων που ήταν σαφώς αναγνωρίσιμοι", ανέφερε η ένωση.

"Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη απόπειρα εκφοβισμού του Τύπου και παρεμπόδισης της ακριβούς κάλυψης της κατάστασης στη Δυτική Όχθη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν την ευθύνη να παρουσιάζουν όλες τις πλευρές και δεν πρόκειται να πτοηθούν από σωματικές επιθέσεις ή απειλές", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ