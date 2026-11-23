Την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) η Nvidia, ανατρέποντας την απόφαση που είχε λάβει πριν από λίγες ημέρες το διοικητικό της συμβούλιο. Η εξέλιξη προκάλεσε άλμα άνω του 25% στη μετοχή της εταιρείας κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Θεαματική ανατροπή στην Nvidia: Επιστρέφει ως CEO ο Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο – Άλμα άνω του 25% στη μετοχή
Μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του, ο συνιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού αναλαμβάνει ξανά τα ηνία – Η αιφνιδιαστική μεταστροφή του διοικητικού συμβουλίου και η εμπλοκή Αμερικανών αξιωματούχων
Σύμφωνα με το Reuters, η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης τίθεται σε ισχύ αμέσως.
Ο συνιδρυτής της Nvidia είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων φερόμενη σχέση με επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
Η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης
Η απόφαση σηματοδοτεί πλήρη ανατροπή της στάσης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, το οποίο στις 17 Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Χουάνγκ.
Μετά την παραίτησή του, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου είχε αναλάβει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.
Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της από εταιρεία επεξεργαστών γραφικών για βιντεοπαιχνίδια σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές τεχνολογίας για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Η επιστροφή του πραγματοποιείται ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης οι έρευνες των αμερικανικών αρχών για πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών εξαγωγής προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.