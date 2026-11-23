Σύμφωνα με το Reuters, η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Ο συνιδρυτής της Nvidia είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων φερόμενη σχέση με επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026

Η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης

Η απόφαση σηματοδοτεί πλήρη ανατροπή της στάσης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, το οποίο στις 17 Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Χουάνγκ.

Μετά την παραίτησή του, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου είχε αναλάβει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της από εταιρεία επεξεργαστών γραφικών για βιντεοπαιχνίδια σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές τεχνολογίας για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιστροφή του πραγματοποιείται ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης οι έρευνες των αμερικανικών αρχών για πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών εξαγωγής προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.