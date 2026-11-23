Είχε γεννηθεί στην Αιώνια Πόλη το 1937 και ήταν εγγονός του Σωτηρίου Βούλγαρη ο οποίος, είχε κάνει το πρώτο, καθοριστικό βήμα για την δημιουργία του πετυχημένου οικογενειακού τους οίκου: ξεκινώντας από την Παραμυθιά της Ηπείρου, το 1884 είχε ανοίξει το πρώτο του κατάστημα με ασημικά στην Βία Σιστίνα της Ρώμης και, ύστερα από μόλις έναν χρόνο το δεύτερο, στην ξακουστή Βια ντέι Κοντότι.

Ο Πάολο Μπούλγκαρι ήταν ο τριτότοκος γιος του Τζόρτζιο Μπούλγκαρι ο οποίος, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο, είχε αναλάβει επικεφαλής του οίκου σχεδιασμού και παραγωγής κοσμημάτων πριν από εννέα δεκαετίες, αμέσως μετά τον θάνατο του ιδρυτή του.

Χάρη στις ικανότητες του Πάολο Μπούλγκαρι (ο οποίος άρχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση το 1966) άνοιξαν νέα, πολυτελή καταστήματα στο Παρίσι, στην Νέα Υόρκη, στο Μόντε Κάρλο και στην Γενεύη.

Το 1984 ανέλαβε πρόεδρος του ομίλου και, σε συνεργασία με τον αδελφό του Νικόλα και με τον ανιψιό του Φραντσέσκο, αποφάσισε την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο και την νέα, στρατηγική επέκταση στον ξενοδοχειακό τομέα και στην παραγωγή αρωμάτων. Ως γνωστόν, το 2011 εγκρίθηκε η πώληση του οίκου στον γαλλικό όμιλο LVMH, έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά η οικογένεια Μπούλγκαρι διατήρησε την πλειοψηφία του πακέτου μετοχών.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Ρώμη υπογραμμίζουν σήμερα με έμφαση ότι πρόκειται για την μόνη οικογένεια μη ιταλικής καταγωγής, η οποία κατάφερε να κατακτήσει τόσο ισχυρή θέση στον χώρο της παραγωγής τιμαλφών και ειδών πολυτελείας. Πολλοί σχολιαστές, παράλληλα, αναφέρονται με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική προσφορά του Πάολο Μπούλγκαρι και στην απόφασή του να δημιουργήσει, το 2019, ίδρυμα το οποίο στηρίζει την εκπαίδευση των νέων, σε μη προνομιούχες περιοχές της ιταλικής πρωτεύουσας.

“Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, ασφαλώς. Αλλά πλήρωσα, και εγώ, ένα κάποιο κόστος. Η καταγωγή του επωνύμου μου, συνδέεται με μια ιστορία μετανάστευσης” είχε δηλώσει ο παγκοσμίου φήμης κοσμηματοπωλης, στο ιταλικό περιοδικό Panorama.

Είχε αναφερθεί με συγκίνηση, επίσης, στους άστεγους και στους πρόσφυγες που η οικογένειά του είχε φιλοξενήσει στα δύσκολα χρόνια του B’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και σε ένα “ατέλειωτο ταξίδι”, διάρκειας δεκαοκτώ ωρών, από την Ρώμη προς το Μιλάνο, όταν ήταν μόλις εννέα ετών. Όλοι μαζί -με την μητέρα του και τα αδέρφια του- μέσα σε εμπορικό τρένο, καθισμένοι στο πάτωμα, πάνω στ’ άχυρα. Ο πόλεμος είχε μόλις τελειώσει, αλλά οι καθημερινές δυσκολίες ήταν ακόμη έντονες, για όλους.

Ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας θέλησε να αποκαλύψει, ουσιαστικά, ότι παρά τις ανέσεις, την διεθνή αναγνώριση και τις τόσες επιτυχίες, είχε γνωρίσει και δυσκολίες, με τις οποίες σε φέρνει αντιμέτωπο η ζωή. Για τον λόγο αυτό, ακριβώς, προσπαθούσε να προσφέρει γενναιόδωρα την βοήθειά του. Να στηρίξει δεκάδες νέους, οι οποίοι δεν μεγαλώνουν σε συνθήκες οικονομικής άνεσης αλλά, μέσω της παιδείας και της μόρφωσης, μπορούν να καλλιεργήσουν τις ικανότητές και τις ευαισθησίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ