Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Nvidia, ο Χουάνγκ επιστρέφει με άμεση ισχύ τόσο στην εκτελεστική ηγεσία της εταιρείας όσο και στο διοικητικό της συμβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον ίδιο, κατά τις οποίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δήλωσαν ότι έμειναν ικανοποιημένα από την ειλικρίνειά του και την ικανότητά του να ηγηθεί της εταιρείας.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026

Επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της Nvidia ότι, κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η εταιρεία δηλώνει πεπεισμένη ότι η επαναφορά του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς.

Ο ίδιος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ και ευχαρίστησε την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες για την προσφορά της κατά το διάστημα που εκτελούσε καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου.

Ο Τζόουνς θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ η Κρες συνεχίζει τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια.

Χουάνγκ: «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά»

Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του, ο Τζένσεν Χουάνγκ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το διοικητικό συμβούλιο και τους εργαζομένους της Nvidia.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη Nvidia και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε.

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι αναλαμβάνει εκ νέου την ευθύνη με ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση, ευχαριστώντας παράλληλα τη διοίκηση, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την οικογένειά του για τη στήριξή τους.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», κατέληξε.

Συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή ξένη κατασκοπευτική δραστηριότητα

Παρά την επαναφορά του Χουάνγκ, η Nvidia ξεκαθάρισε ότι δεν τερματίζεται η ανεξάρτητη έρευνα που ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο ίδιος φέρεται να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει συστήσει ειδική επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη, η οποία συνεργάζεται με ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της, με τον Χουάνγκ να δηλώνει ότι τη στηρίζει πλήρως και ότι θα συνεργαστεί με τους ερευνητές.

Νέα επιτροπή εθνικής ασφάλειας και έλεγχος εξαγωγών

Παράλληλα, η Nvidia ανακοίνωσε τη δημιουργία Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, αποτελούμενης επίσης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η επιτροπή θα εποπτεύει ζητήματα συμμόρφωσης με τους εμπορικούς περιορισμούς και κινδύνους που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, αξιοποιώντας εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες.

Επιπλέον, η εταιρεία ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας της συμμόρφωσης και θα αναφέρεται στην αρμόδια επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου.

Η Nvidia υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.