Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στην Yandex, την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία, την Πέμπτη.
Drones έπληξαν ρωσικό κέντρο δεδομένων
Η εταιρεία ανέφερε ότι οι βασικές υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές δεν επηρεάστηκαν. Η Yandex διαχειρίζεται το YandexGPT, ένα από τα κορυφαία μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) στη Ρωσία.
Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ανάγκασε την εταιρεία να αναστείλει πλήρως τη λειτουργία του κέντρου. Η εταιρεία δήλωσε ότι διαχειρίζεται τις συνέπειες και προχωρά στην αποκατάσταση των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν.
Η εταιρεία ανέφερε ότι οι βασικές υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές δεν επηρεάστηκαν. Η Yandex διαχειρίζεται το YandexGPT, ένα από τα κορυφαία μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) στη Ρωσία.
Η επίθεση στο κέντρο δεδομένων της Yandex ακολούθησε ένα κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών κέντρων δεδομένων τις τελευταίες εβδομάδες. Προηγουμένως, δεν είχαν καταγραφεί επιβεβαιωμένες μεγάλες επιθέσεις με ουκρανικά drones σε ρωσικά κέντρα δεδομένων.
Στον ιστότοπο της υπηρεσίας Yandex Cloud, η εταιρεία ανέφερε ότι υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε μία «ζώνη» του κέντρου δεδομένων και συνέστησε στους πελάτες να χρησιμοποιούν άλλες ζώνες.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ
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