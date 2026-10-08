Drones έπληξαν ρωσικό κέντρο δεδομένων

Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ανάγκασε την εταιρεία να αναστείλει πλήρως τη λειτουργία του κέντρου. Η εταιρεία δήλωσε ότι διαχειρίζεται τις συνέπειες και προχωρά στην αποκατάσταση των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι βασικές υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές δεν επηρεάστηκαν. Η Yandex διαχειρίζεται το YandexGPT, ένα από τα κορυφαία μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) στη Ρωσία.

Η επίθεση στο κέντρο δεδομένων της Yandex ακολούθησε ένα κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών κέντρων δεδομένων τις τελευταίες εβδομάδες. Προηγουμένως, δεν είχαν καταγραφεί επιβεβαιωμένες μεγάλες επιθέσεις με ουκρανικά drones σε ρωσικά κέντρα δεδομένων.

Στον ιστότοπο της υπηρεσίας Yandex Cloud, η εταιρεία ανέφερε ότι υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε μία «ζώνη» του κέντρου δεδομένων και συνέστησε στους πελάτες να χρησιμοποιούν άλλες ζώνες.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ