Σε εκτενές αφιέρωμά του, το Al Jazeera σκιαγραφεί το πολιτικό προφίλ του 65χρονου πολιτικού, ο οποίος επιχειρεί να διατηρήσει την απήχησή του στο μετριοπαθές εκλογικό ακροατήριο, υιοθετώντας παράλληλα αυστηρότερες θέσεις σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων προς την Ακροδεξιά.

Από τη δημόσια διοίκηση στην πολιτική

Με καταγωγή από τη Γαλικία, ο Φεϊχό ανέλαβε σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση προτού εισέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Διετέλεσε επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας από το 2009 έως το 2022, εξασφαλίζοντας τέσσερις διαδοχικές κοινοβουλευτικές αυτοδυναμίες.

Η ανάδειξή του στην ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος το 2022 συνοδεύτηκε από την προβολή του ως εκπροσώπου της μετριοπαθούς Κεντροδεξιάς, με έμφαση στη διοικητική εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με το Associated Press, στις σημερινές προεκλογικές του δεσμεύσεις περιλαμβάνονται η μείωση της φορολογίας και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.

Η αριθμητική της εξουσίας και το Vox

Ένα από τα βασικά ερωτήματα των εκλογών αφορά τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης και τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίσει το ακροδεξιό Vox, υπό την ηγεσία του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για την εφημερίδα El País, την οποία επικαλείται το Reuters, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 31,8%, έναντι 30,9% των Σοσιαλιστών και 17,3% του Vox.

Για την εξασφάλιση απόλυτης πλειοψηφίας στο ισπανικό Κοινοβούλιο απαιτούνται 176 από τις συνολικά 350 έδρες.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής του Vox στην επόμενη κυβέρνηση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική της Ισπανίας.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

Καθοριστικό ζήτημα της προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η στεγαστική κρίση, η οποία οδήγησε και στην προκήρυξη των πρόωρων εκλογών.

Όπως αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του, ο Φεϊχό προκρίνει την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της κατασκευής κατοικιών, προβάλλοντας ως παράδειγμα την πολιτική της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.

Αντιθέτως, ο Σάντσεθ υποστηρίζει μέτρα όπως ο περιορισμός του ύψους των ενοικίων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τα οποία εφαρμόζονται στην Καταλονία.

Οι προεκτάσεις για την Ευρώπη

Οι ισπανικές εκλογές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και εκτός των συνόρων της χώρας, δεδομένου ότι ο Σάντσεθ αποτελεί έναν από τους εναπομείναντες σοσιαλιστές πρωθυπουργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανάλυσή του, το αμερικανικό Council on Foreign Relations συνδέει την εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία με την ευρύτερη μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών στην Ευρώπη, ενόψει και των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν το 2027 στη Γαλλία και την Πολωνία.

Η σύνθεση της επόμενης ισπανικής κυβέρνησης, και ειδικότερα το ενδεχόμενο συμμετοχής του Vox σε αυτήν, αποτελεί επομένως ζήτημα με ευρύτερες ευρωπαϊκές προεκτάσεις.

Πηγές: Al Jazeera / Reuters / Associated Press