Το Νόμπελ Ειρήνης έφερε κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Σε τροχιά σύγκρουσης με τους Ευρωπαίους

Η κυβέρνηση Τραμπ τηρεί για καιρό εχθρική στάση απέναντι στο Δικαστήριο και έχει επιβάλει στο παρελθόν κυρώσεις σε εισαγγελείς και δικαστές του. Η σημερινή κίνηση προχωρά πολύ περισσότερο, καθώς ενδέχεται να τιμωρήσει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ίδιο το ΔΠΔ.

Η Ουάσινγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις με τη βούλησή της να «υπερασπιστεί την αμερικανική κυριαρχία και τους πολίτες της από την απειλή που θέτει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ανακοίνωσή του. «Γι' αυτόν τον λόγο, σήμερα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα απαγορεύσουμε τις συναλλαγές με αυτό το αδίστακτο δικαστήριο, αποκόπτοντας τους πόρους του και παραλύοντας τη λειτουργία του».

«Θέλουν περισσότερη εξουσία και τη θέλουν εις βάρος μας», είπε.

Το Δικαστήριο απάντησε αμέσως, δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι αυτές οι κυρώσεις είναι «επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς έννομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Δικαστήριο απέναντι στις κυρώσεις.

«Τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί απέρριπταν πάντα την ιδέα ότι το ΔΠΔ θα μπορούσε να ασκήσει δίωξη σε Αμερικανούς πολίτες, μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας ή πολιτικούς ηγέτες.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενταχθεί ποτέ σε αυτό το Δικαστήριο, δεν το χρειαζόμαστε και δεν το θέλουμε», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Οι κυρώσεις αυτές, των οποίων η ισχύς αναμένεται να αρχίσει σε 180 ημέρες, απαγορεύουν όλες τις οικονομικές συναλλαγές με το ΔΠΔ προκειμένου να «του αποκόψουν τους πόρους του και να μειώσουν την ικανότητά του να λειτουργεί», σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών.

«Ελπίζουμε να δούμε τους συμμάχους μας να χαλιναγωγούν το Δικαστήριο. Διαφορετικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παροπλίζουν το ΔΠΔ, λιθαράκι-λιθαράκι, μέχρι οι Αμερικανοί να μην μπορούν πλέον να απειλούνται», πρόσθεσε. Η περίοδος μπορεί να προσαρμοστεί «ως απάντηση στις επιτυχίες ή τις αποτυχίες αυτών των προσπαθειών».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, αυτές οι κυρώσεις δικαιολογούνται από την επιθυμία «διεθνιστών 'ειδικών' από την άλλη πλευρά του ωκεανού» να πιέσουν το Δικαστήριο να «κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της απαγγελίας κατηγοριών εναντίον Αμερικανών. Στρατιωτών που υπερασπίζονται τη χώρα τους. Συνοριοφυλάκων που προστατεύουν το έθνος μας».

Ενώ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιδιώξει μια «διπλωματική λύση», τόνισε ότι «ούτε το Δικαστήριο ούτε τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν μέχρι στιγμής λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες μας».

Οι κυρώσεις, ωστόσο, δεν αφορούν τη συντήρηση λογισμικού ή τις υπηρεσίες και την πρόσβαση στο cloud, ούτε για τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος του ΔΠΔ ή για ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με άτομα που κρατούνται από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ