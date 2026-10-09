Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας πανικό.
Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε εννέα χώρες (βίντεο)
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας πανικό. Πιθανά παλιρροϊκά κύματα μέσα στις επόμενες τρεις ώρες ανακοίνωσε το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης.
🚨🇵🇦BREAKING: 8.0-magnitude #earthquake hits #Panama - PTWC/USGS OMG, Praying for them🚨💔🇵🇦 https://t.co/wYqj3sV3hD— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.
🚨🇵🇦Watch: 8.0 magnitude #Earthquake in #Panama , this is how it was in the Town Center shopping mall, confirm if everyone is okay. https://t.co/NOAZEERcs7— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026
Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα μέσα στις επόμενες τρεις ώρες στις ακτές του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.
🚨🇵🇦 #BREAKING: A massive preliminary magnitude 8.0 earthquake has just struck 14 kilometers southwest of Pitaloza Arriba, Panama, triggering an immediate tsunami threat for the surrounding region. #Earthquake #Panama #tsunami https://t.co/XeXNPw7jwr— Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) October 9, 2026
Πηγή: ΚΥΠΕ
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