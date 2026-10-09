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Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε εννέα χώρες (βίντεο)

Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε εννέα χώρες (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας πανικό. Πιθανά παλιρροϊκά κύματα μέσα στις επόμενες τρεις ώρες ανακοίνωσε το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας πανικό.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα μέσα στις επόμενες τρεις ώρες στις ακτές του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΣΕΙΣΜΟΣ #ΤΣΟΥΝΑΜΙ / τσουνάμι #ΠΑΝΑΜΑΣ

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