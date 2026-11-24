Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι οι εσωκομματικές διεργασίες ενόψει των προεδρικών εκλογών συνεχίζονται, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε επιλογή. Σημείωσε ότι στην τελική απόφαση θα συνυπολογιστεί η συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην παρούσα κυβέρνηση, καθώς και η συμβολή του στο κυβερνητικό έργο.

«Εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τον νυν Πρόεδρο για επανεκλογή, μία από τις επιλογές του Δημοκρατικού Κόμματος θα είναι και η υποστήριξή του», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Η κ. Ερωτοκρίτου διευκρίνισε ότι το ΔΗΚΟ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου του ΕΛΑΜ ή οποιουδήποτε άλλου κόμματος, αλλά την πιθανότητα υποστήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Δεν στηρίζουμε κάποιο κόμμα. Στηρίζουμε συγκεκριμένο υποψήφιο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι βασικά κριτήρια για τη λήψη της απόφασης θα αποτελέσουν το προεκλογικό πρόγραμμα και η ενσωμάτωση σε αυτό θέσεων του ΔΗΚΟ.

Έντονη αντίδραση Δαμιανού

Από την πλευρά του, ο Άριστος Δαμιανού χαρακτήρισε το ΕΛΑΜ κόμμα «εκτός δημοκρατικού τόξου», εγείροντας ζήτημα για το ενδεχόμενο κοινής στήριξης του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας από το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ.

«Αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ως βασικές συνιστώσες για την επανεκλογή του το ΔΗΚΟ και την ακροδεξιά του ΕΛΑΜ, τι σημαίνει αυτό;» διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο οποίος αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ έκανε λόγο για «μπράβους του Μιχαλολιάκου», τόνισε ότι το κόμμα του θα επιδιώξει, μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών, να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη για τη δημοκρατία».

«Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ τους νεοφασίστες να μπουν στο Προεδρικό, είτε μόνοι είτε με το ΔΗΚΟ είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου απέφυγε να τοποθετηθεί ως προς το κατά πόσο το ΕΛΑΜ βρίσκεται εντός ή εκτός του δημοκρατικού τόξου, αναφέροντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν «τις καταβολές, την προέλευση και τις θέσεις» κάθε κόμματος.

Επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ θα αξιολογήσει τους υποψηφίους με βάση τις πολιτικές τους δεσμεύσεις και το προεκλογικό τους πρόγραμμα, χωρίς να προδικάζει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να τοποθετείται δημοσίως επί σεναρίων που δεν έχουν προηγουμένως συζητηθεί σε εσωκομματικό επίπεδο.

Ο κ. Δαμιανού, από την πλευρά του, χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη έως απίθανη» μια ενδεχόμενη συνεργασία ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, σε περίπτωση συμπόρευσης του τελευταίου με το ΕΛΑΜ.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι το ΑΚΕΛ έχει ήδη αρχίσει διάλογο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ενώ εντός Δεκεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει η συζήτηση γύρω από πρόσωπα που θα μπορούσαν να ηγηθούν της προσπάθειας για πολιτική αλλαγή.