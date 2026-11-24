Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026, για κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus στα ταμεία των καταστημάτων Lidl σε όλη την Κύπρο, η Lidl Κύπρου προσφέρει 0,30€ στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες.

Η φετινή πρωτοβουλία βασίζεται σε μια απλή αλλά βαθιά ουσιαστική αλήθεια: στην «Αροδαφνούσα», κάθε γεύμα είναι κάτι πολύ περισσότερο από τροφή. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής και ανακουφιστικής φροντίδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανακούφιση, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής των φιλοξενούμενων ασθενών.

Μέσα από τη συνεισφορά της Lidl Κύπρου, διασφαλίζεται ετησίως:

Η διατροφική υποστήριξη 411 ασθενών και η κάλυψη 6.276 ημερών εξειδικευμένης διατροφικής φροντίδας.

Η προσφορά περίπου 26.000 γευμάτων (καλύπτοντας πλήρες ημερήσιο πρόγραμμα γευμάτων, καθώς και τη διατροφή των συγγενών που διανυκτερεύουν δίπλα στους οικείους τους).

Η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των δύο δωματίων που υιοθετεί η Lidl Κύπρου, καθώς και του ειδικού χώρου ξεκούρασης των επισκεπτών.

Η παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών 100% δωρεάν, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στη φροντίδα και προστατεύοντας την αξιοπρέπεια των ασθενών και των οικογενειών τους.

Από το 2013, η Lidl Κύπρου στέκεται με συνέπεια στο πλευρό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, έχοντας προσφέρει συνολικά περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ευρώ, πλαισιώνοντας τη χρηματική ενίσχυση με συνεχείς προϊοντικές δωρεές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αυτά τα Χριστούγεννα, ένα απλό σκανάρισμα στο ταμείο γίνεται πράξη αγάπης, φροντίζοντας ώστε «στο τραπέζι της φροντίδας να υπάρχει πάντα μια θέση για όλους».

Ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, και να κάνει γρήγορα και εύκολα εγγραφή. Σκανάρετε και εσείς την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus και γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας!

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας εδώ.

Η ενέργεια πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διενέργειας Εράνου Νόμου του 2015 και τη σχετική Άδεια Εράνου με αριθμό Ν.Π. 36/2026 που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

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