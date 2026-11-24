Ο Ιβασόφ, ο οποίος υπηρέτησε σε υψηλόβαθμες στρατιωτικές θέσεις τόσο κατά τη σοβιετική περίοδο όσο και επί προεδρίας Πούτιν, εκτιμά ότι η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε διάλυση ήδη από το 2027 ή το 2028, εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής ηγεσίας.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκπομπής με τον Ρώσο μπλόγκερ Πάβελ Ιβάνοφ, στην οποία άσκησε δριμεία κριτική στη διαχείριση του πολέμου από το Κρεμλίνο.

Ζητά οικειοθελή αποχώρηση του Πούτιν

Ο απόστρατος στρατηγός υποστήριξε ότι η αλλαγή εξουσίας πρέπει να πραγματοποιηθεί προτού η Ρωσία βρεθεί αντιμέτωπη με ανεξέλεγκτες κοινωνικές αναταραχές.

«Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα ειρηνικό πραξικόπημα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι μια λαϊκή εξέγερση θα μπορούσε να έχει τρομακτικές συνέπειες για τη χώρα.

Κατά τον ίδιο, στον Πούτιν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να αποχωρήσει από την προεδρία διατηρώντας κάποια αξιοπρέπεια, ώστε να αποφευχθεί μια βίαιη ανατροπή.

Με σαρκαστική διάθεση, πρότεινε μάλιστα τη διοργάνωση στρατιωτικής παρέλασης προς τιμήν του Ρώσου προέδρου και την απονομή σε αυτόν του ανώτατου στρατιωτικού τίτλου «Generalissimus», τον οποίο είχε λάβει και ο Ιωσήφ Στάλιν.

«Κάντε την παρέλαση και μετά φύγετε. Παραιτηθείτε αμέσως μετά την παρέλαση. Οικειοθελώς, ειρηνικά, παραδώστε την εξουσία», ανέφερε.

Retired Russian General Leonid Ivashov predicts the collapse of Russia in 2027-2028. Leonid Ivashov: “Right now they are killing us step by step, first and foremost spiritually, and my conclusion is that in twenty-seven–twenty-eight, the end of Russia will come, the collapse of Russia.” Host “Nothing changes, right, Leonid Grigoryevich?” Leonid Ivashov: “No, it only gets more complicated and worse, yeah. So, what happened with Crimea?” Animation: “The emperor went out to the river in the morning for a walk, and the bridge was gone as if it had never been there. Where is the bridge? Oh, your bridge is gone! I ask, where is my bridge?” Leonid Ivashov: “Well, then our local aborigines come up to me, and people even call from Moscow: "Leonid Grigoryevich, what's going to happen? How is it there?" Well, and most of the locals, of course: there won't be bread, there won't be gasoline, there won't be groceries. And I reply to them: "What do you think?" I say: "There won't be Russia. There won't be Russia. Because here is where putin is right—it was when he was assessing the situation, a couple of years ago, I think even, and he says: 'Everything is going according to plan, everything is going according to schedule.'" I completely agree with him on this conclusion: everything is going according to plan, according to schedule, just not according to the Russian one, I would say.” — Yasmina (@yasminalombaert) November 22, 2026

Προειδοποιήσεις για βίαιη ανατροπή

Ο Ιβασόφ κατηγόρησε τη ρωσική κρατική προπαγάνδα ότι καλλιεργεί συστηματικά την εικόνα ενός πανίσχυρου και αλάνθαστου προέδρου.

Επικαλέστηκε, παράλληλα, ιστορικά παραδείγματα ηγετών που συγκέντρωσαν τεράστια εξουσία και απολάμβαναν δημόσια αποθέωση, προτού ανατραπούν και οδηγηθούν στην εκτέλεση.

«Το ίδιο θα συμβεί και εδώ», υποστήριξε, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο ανάλογης κατάληξης στη Ρωσία.

«Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, απλώς όχι με το ρωσικό»

Στο στόχαστρο του απόστρατου στρατηγού βρέθηκαν και οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Πούτιν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία εξελίσσονται βάσει σχεδιασμού.

«Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, απλώς όχι σύμφωνα με το ρωσικό σχέδιο», σχολίασε ειρωνικά.

Κατά την εκτίμησή του, οι επιπτώσεις του πολέμου υπερβαίνουν τις στρατιωτικές απώλειες και υπονομεύουν τις προοπτικές επιβίωσης της χώρας.

«Το συμπέρασμά μου είναι ότι έως το 2027 ή το 2028 θα έρθει το τέλος της Ρωσίας. Θα διαλυθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🇷🇺 Retired General Leonid Ivashov calls on Putin to step down! https://t.co/uF8L5AzcRQ — Alladdin (@Alladdin1983) November 21, 2026

Ανησυχία στην Κριμαία και υποχώρηση της υποστήριξης στον πόλεμο

Ο Ιβασόφ, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις του από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία, υποστήριξε ότι μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη γέφυρα του Κερτς εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων για ενδεχόμενες ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και άλλα βασικά αγαθά.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η υποστήριξη προς τον πόλεμο παρουσιάζει κάμψη, επικαλούμενος ως ενδεικτικό στοιχείο τη σταδιακή εξαφάνιση των συμβόλων «Ζ», τα οποία έχουν συνδεθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Τώρα ακόμη και οι ρωσικές σημαίες έχουν γίνει πιο σπάνιο θέαμα, τουλάχιστον εδώ στην Κριμαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πολίτες καλύπτουν ή σβήνουν τα συγκεκριμένα σύμβολα.

‼️Would you like some music to your ears? 😁 “Russia will no longer exist. Everything else will still be there, but Russia will be gone.” — Retired Colonel General Leonid Ivashov, in an interview with popular Russian blogger Pavel Ivanov FYI: A few weeks before the full-scale invasion of Ukraine began, Ivashov published an anti-war appeal titled “On the Eve of War.” In his statement, Ivashov argued that Russia was not facing any large-scale external aggression and that neither NATO nor Ukraine posed an existential threat. The general accused the Russian leadership of deliberately escalating tensions and provoking a conflict to distract public attention from the country's deep internal crisis and to retain power. The appeal emphasized that a war with Ukraine would turn Russians and Ukrainians into mortal enemies forever. Ivashov also warned that Russia would become an outcast in the international community, face the harshest sanctions, and confront the combined forces of the West, putting the very existence of the Russian state at risk. — Natalka (@NatalkaKyiv) November 21, 2026

Είχε ζητήσει την παραίτηση Πούτιν πριν από την εισβολή

Ο Λεονίντ Ιβασόφ υπηρέτησε επί δεκαετίες στις σοβιετικές και ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ από το 1996 έως το 2001 διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας διεθνούς στρατιωτικής συνεργασίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαφοροποιείται δημόσια από την πολιτική του Κρεμλίνου.

Τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες εβδομάδες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είχε απευθύνει ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, ζητώντας την παραίτησή του και προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες ενός πολέμου.

Τότε είχε υποστηρίξει ότι η σημαντικότερη απειλή για τη Ρωσία δεν προερχόταν από το εξωτερικό, αλλά από τις εσωτερικές αδυναμίες της πολιτικής της ηγεσίας.