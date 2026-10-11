Επίθεση από ουκρανικό drone προκάλεσε σοβαρές ζημιές και έθεσε εκτός λειτουργίας τη Yandex, γνωστή και ως «Google της Ρωσίας», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cnn.gr.
Επίθεση από ουκρανικό drone θέτει εκτός λειτουργίας την «Google της Ρωσίας»
Η εταιρεία Yandex χειρίζεται τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης της χώρας, καθώς και υπηρεσίες μετακίνησης και παραγγελίας φαγητού, τις οποίες χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι.
Η εταιρεία χειρίζεται τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης της χώρας, καθώς και υπηρεσίες μετακίνησης και παραγγελίας φαγητού, τις οποίες χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. «Ως αποτέλεσμα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, οι υποδομές στο κέντρο δεδομένων της Yandex στο Βλαντίμιρ υπέστησαν ζημιές», ανέφερε η εταιρεία σε ενημέρωσή της μέσω Telegram.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο βρίσκονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Yandex αξιολογεί τις ζημιές και εξετάζει τρόπους αποκατάστασης της λειτουργίας της εγκατάστασης.
«Οι λειτουργίες στο κέντρο δεδομένων έχουν ανασταλεί πλήρως», διευκρίνισε η εταιρεία, καλώντας τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τα σχέδια αποκατάστασης από καταστροφή, καθώς οι υπηρεσίες λειτουργούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η διαθεσιμότητα πόρων παραμένει ασταθής και ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα και στις επικοινωνίες με την τεχνική υποστήριξη, όσο συνεχίζεται η αξιολόγηση των ζημιών.
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