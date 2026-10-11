Κλιμάκωση μετά την επίθεση στο Ριάντ: Οι Χούθι απειλούν ξανά και η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί με απάντηση

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία «φέρει την ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις», επαναλαμβάνοντας τις απειλές τους κατά στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τη φονική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι Χούθι, χωρίς να αναλάβουν επισήμως την ευθύνη για το χτύπημα, προειδοποίησαν ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν πιθανοί στόχοι, καλώντας το επιβατικό κοινό να αποφεύγει τις αεροπορικές μετακινήσεις προς το βασίλειο. Εξαίρεση, όπως ανέφεραν, αποτελούν οι ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

«Τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ θεωρείται η φονικότερη που έχει καταγραφεί στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη. Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός απέδωσε την επίθεση στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι, χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα πολέμου».

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τέσσερις Σαουδάραβες πολίτες, δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές και από ένας Αμερικανός, Αιγύπτιος, Ιορδανός, Σύρος, Παλαιστίνιος και Σουδανός. Παράλληλα, περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ σύμφωνα με πηγές του αεροπορικού τομέα έχουν υποστεί ζημιές κρίσιμες υποδομές, όπως συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών. Αρκετές δυτικές πρεσβείες κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ ορισμένες απαγόρευσαν προσωρινά τη χρήση του από το προσωπικό τους.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το χτύπημα «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», ενώ καταδίκες εξέφρασαν ακόμη η Ιορδανία και το Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία διαμηνύει ότι θα απαντήσει στην επίθεση, ενώ μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν ότι σαουδαραβικά πλήγματα έπληξαν περιοχές της επαρχίας Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απολύτως καταδικαστέα ενέργεια». Όπως δήλωσε στο Sky News, οι Χούθι ακολουθούν ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό μοτίβο επιθέσεων εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Παρέμβαση Tραμπ

«Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι.

Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και κάλεσε, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Oι πρεσβείες του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία προειδοποίησαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Μάλιστα, η πρεσβεία της Ισπανίας, σε μήνυμα στο X, ειδοποίησε τους υπηκόους της για μια «νέα επίθεση» στο αεροδρόμιο, όπου αυτόπτες μάρτυρες είχαν δηλώσει νωρίτερα στο AFP ότι διατάχθηκε εκκένωση.

H Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία περιγράφοντας κατάστασης ασφάλειας. Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η επίθεση έρχεται μια μέρα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις Σαουδάραβες υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου, σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν την προηγούμενη ημέρα.

Πηγή: ΕΡΤ