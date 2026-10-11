«Ούτε η δήλωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία σταμάτησε τον Πούτιν»: Νέες ρωσικές επιθέσεις καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του, μετά την επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι λίγο πριν από τη συνομιλία τους, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed χτύπησε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο. Το πλήγμα, όπως σημείωσε, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ακολούθησαν επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Χαρκόβου. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ για την ενεργειακή εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει.

Εκλογές στην Ουκρανία υπό την προϋπόθεση εκεχειρίας

Την πρόθεσή του να προχωρήσει στη διοργάνωση εκλογών στην Ουκρανία, εφόσον συμφωνηθεί εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών με τη Ρωσία, εξέφρασε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η δήλωσή του έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει μετά τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ζήτημα των εκλογών. Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τη Μόσχα να αποδεχθεί μια δίμηνη περίοδο πλήρους κατάπαυσης του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή η εκλογική διαδικασία.

Πρόσθετη στρατιωτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την Ουκρανία με νέα στρατιωτική βοήθεια, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ζελένσκι μετά την επικοινωνία του με τη φον ντερ Λάιεν. Όπως δήλωσε, η διάθεση των συγκεκριμένων κονδυλίων προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για την πρόσφατη εκταμίευση 1,24 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη δοθεί στη χώρα για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συνέχιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης παραμένει κρίσιμη, τόσο για την προστασία των πολιτών όσο και για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας απέναντι στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατά τη συνομιλία Ζελένσκι – φον ντερ Λάιεν συζητήθηκε, επιπλέον, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Κίεβο και τις Βρυξέλλες, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στον καλύτερο συντονισμό των επόμενων κοινών πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Στόχος είναι να προχωρήσει έως το τέλος του έτους το άνοιγμα όλων των εκκρεμών ομάδων διαπραγματευτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την ενταξιακή διαδικασία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της χώρας του συνδέεται άμεσα και με την ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης.