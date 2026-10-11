H Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης, θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις.
Πρόταση Ζελένσκι προς τον Πούτιν για «ενεργειακή εκεχειρία» μετά τις πιέσεις Τραμπ
Η Ουκρανία πρόθυμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, αν σταματήσει και η Ρωσία τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.
Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι “ πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει” να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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