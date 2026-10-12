Έκρηξη στο Ισραήλ: Μαθητές και καθηγητές τραυματίστηκαν από έκρηξη ενώ έκαναν πεζοπορία – Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών και καθηγητών, στην περιοχή της πόλης Νεότ Μορντεχάι, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι δύο φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Ο Magen David Adom (MDA), ο αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι οι διασώστες περιέθαλψαν «οκτώ άτομα με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα».

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι απέστειλε στρατιώτες και ελικόπτερα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η εκδοχή αυτή.