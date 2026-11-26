Οι ενήλικες ηλικίας 20 έως 44 ετών αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που θα ζουν με εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης, ο αριθμός των ανθρώπων που θα ζουν με τις συνέπειες εγκεφαλικού προβλέπεται να αυξηθεί ταχύτερα μεταξύ των ενηλίκων ασιατικής και ισπανόφωνης καταγωγής. Ειδικότερα, στους νεότερους ενήλικες, ο αριθμός των περιστατικών αναμένεται να υπερτετραπλασιαστεί στον ισπανόφωνο πληθυσμό και να αυξηθεί περισσότερο από έξι φορές στον ασιατικό πληθυσμό.

Την ίδια στιγμή, οι μαύροι, οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αμερικής και της Αλάσκας, καθώς και τα άτομα μεικτής φυλετικής καταγωγής αναμένεται να εξακολουθήσουν να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων. Δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση αναμένεται επίσης να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα, περιορισμένη εκπαίδευση ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

Επιπλέον, οι γυναίκες προβλέπεται να εξακολουθήσουν να αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με τις συνέπειες ενός εγκεφαλικού, εν μέρει επειδή έχουν γενικά μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αλλά και λόγω παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή, τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης, την πρόωρη εμμηνόπαυση και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο. Μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι 10,4 εκατομμύρια γυναίκες και εννιά εκατομμύρια άνδρες στις ΗΠΑ θα ζουν με τις συνέπειες ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το ετήσιο οικονομικό βάρος του εγκεφαλικού επεισοδίου προβλέπεται επίσης να αυξηθεί περισσότερο από πέντε φορές φτάνοντας σχεδόν τα 423 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην ηλικιακή ομάδα των 20-44 ετών το ετήσιο κόστος ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από δέκα φορές, φτάνοντας τα 84,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία όσον αφορά στο κόστος του εγκεφαλικού επεισοδίου αναμένεται να αποτελέσουν πάντως οι ενήλικες 45-64 ετών, με το ποσό να φτάνει περίπου τα 142 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σημειώνεται ότι η οικονομική επιβάρυνση που συνδέεται με τα εγκεφαλικά περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη όσο και τις απώλειες παραγωγικότητας, όταν η ασθένεια ή η αναπηρία δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να εργαστούν. Συνυπολογίζονται επίσης οι απώλειες εισοδήματος που συνδέονται με τον πρόωρο θάνατο.

Γιατί αυξάνονται τα εγκεφαλικά

Η προβλεπόμενη αύξηση της επιβάρυνσης από τα εγκεφαλικά καταγράφεται παρά τη μείωση, εδώ και δεκαετίες, ορισμένων ατομικών παραγόντων κινδύνου, καθώς και της πιθανότητας θανάτου από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τρεις παράγοντες αναμένεται να εξακολουθήσουν να οδηγούν σε αύξηση των περιστατικών: η γήρανση του πληθυσμού, η βελτίωση της επιβίωσης χάρη στις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες και το αυξανόμενο κόστος της περίθαλψης.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι σε ατομικό επίπεδο, η προστασία της καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής υγείας προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τον έλεγχο του σακχάρου και της χοληστερόλης, καθώς και τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και τρόπου ζωής. Παράλληλα, καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος των συστημάτων υγείας και των αρμόδιων φορέων στην επέκταση της πρόσβασης στην πρόληψη, την επείγουσα αντιμετώπιση των εγκεφαλικών, την αποκατάσταση, τη φαρμακευτική αγωγή και την ασφαλιστική κάλυψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ