Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο σημειώνει ότι πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται αίμα και παράγωγα αίματος, όπως ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα και αιμοπετάλια, για θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές ανάγκες.

«Για το λόγο αυτό, καλούμε τους εθελοντές αιμοδότες και όλους όσοι είναι καλά στην υγεία τους, να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να προσέλθουν στα πλησιέστερα κέντρα αιμοδοσίας», αναφέρει το Κέντρο Αίματος. Όπως τονίζει, η προσφορά αίματος είναι μια απλή πράξη αγάπης και αλληλεγγύης που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ