Έκκληση στους πολίτες να προσφέρουν αίμα απευθύνει το Κέντρο Αίματος, καθώς οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες την ώρα που η προσέλευση αιμοδοτών μειώνεται, κυρίως λόγω εποχιακών ιώσεων.
Κέντρο Αίματος: Αυξημένες οι ανάγκες, νέα δραματική έκκληση για αιμοδοσία στο κοινό
Η προσέλευση αιμοδοτών μειώνεται λόγω κυρίως των εποχιακών ιώσεων, ενώ πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται αίμα και παράγωγά του.
Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο σημειώνει ότι πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται αίμα και παράγωγα αίματος, όπως ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα και αιμοπετάλια, για θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές ανάγκες.
«Για το λόγο αυτό, καλούμε τους εθελοντές αιμοδότες και όλους όσοι είναι καλά στην υγεία τους, να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να προσέλθουν στα πλησιέστερα κέντρα αιμοδοσίας», αναφέρει το Κέντρο Αίματος. Όπως τονίζει, η προσφορά αίματος είναι μια απλή πράξη αγάπης και αλληλεγγύης που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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