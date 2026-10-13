Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία – Αλλοιώθηκαν τρόφιμα σε εκατοντάδες καταστήματα

Οι αλυσίδες E. Leclerc, Intermarche και Cooperative U επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Cooperative U την χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου».

«Η επισιτιστική ασφάλεια απαιτεί περισσότερη προσοχή σε όλα τα επίπεδα», έγραψε στο X ο επίτροπος της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία, Christophe Hansen, καταδικάζοντας την επίθεση.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν τουλάχιστον 300 καταστήματα της Intermarche ή της μάρκας Netto, περισσότερα από 100 καταστήματα της Cooperative U και πολλά καταστήματα της E. Leclerc.

Οι εισαγγελείς του Παρισιού επιβεβαίωσαν την επίθεση, η οποία φέρεται να έπληξε και άλλες μεγάλες αλυσίδες, και ανέφεραν επίσης ότι προκάλεσε πυρκαγιές.

Το BFM TV μετέδωσε ότι οι χάκερ «κατάφεραν να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως την αναγκαστική απόψυξη των συστημάτων ψύξης σε πολλά καταστήματα».

Η Intermarche δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι τα καταστήματα που επηρεάστηκαν θα πρέπει να «πετάξουν όλα τα προϊόντα» που είναι φρέσκα και κατεψυγμένα.

Πηγή: ΚΥΠΕ