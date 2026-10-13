Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα – Τι ανακοίνωσε το Βατικανό

Ο 71χρονος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χειρουργήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τζεμέλι, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονά του.

Η εξέταση ιστού που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα, διάγνωση την οποία είχαν ήδη υποψιαστεί οι θεράποντες ιατροί βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εξετάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αγίας Έδρας, την οποία υπογράφουν ο γιατρός Λουίτζι Καρμπόνε και ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα, η χειρουργική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Η κατάσταση της υγείας του

Ο Πάπας Λέων παρέμεινε συνολικά περίπου τρεις ώρες στο χειρουργείο, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα.

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο ποντίφικας ανέκτησε κανονικά τις αισθήσεις του και παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα υπό ιατρική παρακολούθηση. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο δωμάτιό του, στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου.

Οι γιατροί εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την εξέλιξη της επέμβασης, ενώ ο 71χρονος αναμένεται να παραμείνει νοσηλευόμενος για περίπου μία εβδομάδα.

Είχε ενημερώσει τους πιστούς για το πρόβλημα υγείας

Ο Πάπας Λέων είχε γνωστοποιήσει την Κυριακή (11/10) ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς κατά τη διάρκεια προληπτικών εξετάσεων είχε εντοπιστεί ένα μικρό οζίδιο στον πνεύμονά του.

Όπως είχε εξηγήσει τότε, το εύρημα είχε διαπιστωθεί εγκαίρως και ήταν εντοπισμένο σε συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που επέτρεπε στους γιατρούς να προχωρήσουν σε χειρουργική αντιμετώπιση.

Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του προκάλεσε ανησυχία στο Βατικανό, καθώς πρόκειται για το πρώτο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει από την εκλογή του στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον Μάιο του 2025.

Λόγω της νοσηλείας του, έχουν ακυρωθεί όλες οι προγραμματισμένες δημόσιες δραστηριότητές του μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Παρά τη διάγνωση, η χειρουργική επέμβαση και η μέχρι στιγμής μετεγχειρητική πορεία του εξελίσσονται ομαλά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των γιατρών και του Βατικανού.

Με πληροφορίες από Vatican News, Associated Press και LiFO.