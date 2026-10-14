Πάπας Λέων ΙΔ΄: Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα με το οποίο διαγνώστηκε - Αφαιρέθηκε ολόκληρος λοβός από τον πνεύμονά του

Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος ήταν αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, η συχνότερη ιστολογική μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου.

Όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο ειδικούς στην πνευμονολογία, η διάγνωση σε πρώιμο στάδιο και η χειρουργική αφαίρεση του όγκου αποτελούν σημαντικούς θετικούς παράγοντες για την πρόγνωση.

Γιατί οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το γεγονός ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε εγκαίρως. Ο ίδιος ο Πάπας είχε αποκαλύψει την Κυριακή ότι οι γιατροί ανακάλυψαν την αλλοίωση στον πνεύμονά του σε «πολύ πρώιμο στάδιο», επιτρέποντας τον άμεσο προγραμματισμό της επέμβασης.

Η δρ Χουανίτα Μόρα, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (American Lung Association), εκτίμησε μιλώντας στο CNN ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα επιτρέπουν αισιοδοξία.

«Το γεγονός ότι ο Πάπας Λέων είχε εντοπισμένο αδενοκαρκίνωμα, το οποίο διαγνώστηκε σε πρώιμο στάδιο, λειτουργεί υπέρ του. Ιδιαίτερα μετά τη χειρουργική αφαίρεσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ειδικό, θετικό στοιχείο αποτελεί επίσης η καλή φυσική κατάσταση του 71χρονου Ποντίφικα, ο οποίος δεν καπνίζει, παίζει τένις και ασκείται συστηματικά.

Ωστόσο, η αφαίρεση ολόκληρου πνευμονικού λοβού σημαίνει ότι ο οργανισμός θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στη μειωμένη πνευμονική χωρητικότητα.

«Αρχικά θα δυσκολεύεται λίγο περισσότερο να αναπνεύσει, μέχρι ο αριστερός πνεύμονας να αρχίσει να αντισταθμίζει την απώλεια», εξήγησε η Μόρα.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση θα περιλαμβάνει αναπνευστική φυσικοθεραπεία και ειδικές ασκήσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πρόληψη λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Η ειδικός υπενθύμισε ότι και ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, είχε υποβληθεί σε νεαρή ηλικία σε χειρουργική αφαίρεση τμήματος του δεξιού πνεύμονα, έπειτα από σοβαρή λοίμωξη.

«Πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζουν και να πραγματοποιούν πλήρως όλες τις δραστηριότητές τους, τόσο λειτουργικά όσο και από πλευράς αντοχής, ακόμη και μετά από λοβεκτομή», τόνισε.

Οι κρίσιμες εξετάσεις και το ενδεχόμενο χημειοθεραπείας

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για την πορεία της υγείας του Πάπα είναι η ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων του αφαιρεθέντος πνευμονικού ιστού και των λεμφαδένων.

Τα αποτελέσματα θα δείξουν εάν η κακοήθεια περιοριζόταν στον λοβό που αφαιρέθηκε ή εάν υπάρχουν ενδείξεις επέκτασής της.

Από τα ευρήματα θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα χρειαστεί συμπληρωματική θεραπεία, όπως χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

Παράλληλα, οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν μοριακό έλεγχο και εξετάσεις βιοδεικτών, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές γενετικές αλλοιώσεις του όγκου που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν την επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας, όπως στοχευμένης αγωγής ή ανοσοθεραπείας.

Η Μόρα υπογράμμισε ότι οι εξετάσεις βιοδεικτών έχουν βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι στις ΗΠΑ μόνο 15 πολιτείες υποχρεώνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να καλύπτουν το κόστος τους, ακόμη και σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση.

Σε ό,τι αφορά το προγραμματισμένο ταξίδι του Πάπα στη Λατινική Αμερική τον Νοέμβριο, η πραγματοποίησή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της ανάρρωσης και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα

Το αδενοκαρκίνωμα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα και ανήκει στην κατηγορία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου.

Συνήθως αναπτύσσεται και εξαπλώνεται με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τον μικροκυτταρικό καρκίνο, χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς.

Όταν διαγιγνώσκεται σε αρχικό στάδιο, η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί συνήθως την πρώτη θεραπευτική επιλογή.

Στην περίπτωση του Πάπα πραγματοποιήθηκε λοβεκτομή, δηλαδή αφαίρεση ολόκληρου του λοβού στον οποίο εντοπίστηκε ο όγκος. Ο δεξιός πνεύμονας αποτελείται από τρεις λοβούς και ο αριστερός από δύο, γεγονός που επιτρέπει στον οργανισμό να προσαρμόζεται σταδιακά στην απώλεια μέρους του πνευμονικού ιστού.

Παρότι το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, το αδενοκαρκίνωμα εμφανίζεται και σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η έκθεση στο ραδόνιο, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια.

Πρόκειται μάλιστα για τον συχνότερο τύπο καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ των μη καπνιστών, ενώ εμφανίζεται αναλογικά συχνότερα στις γυναίκες, σε νεότερους ασθενείς και σε άτομα ανατολικοασιατικής καταγωγής.

Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι στα πρώτα στάδια μπορεί να μην προκαλεί έντονα συμπτώματα, καθυστερώντας τη διάγνωση.

Πιθανότητες επιβίωσης έως 98% σε επιλεγμένες περιπτώσεις

Η δρ Μόρα εξέφρασε την ελπίδα ότι, στην περίπτωση του Πάπα, η κακοήθεια θα αποδειχθεί πλήρως εντοπισμένη και η χειρουργική αφαίρεση θα είναι αρκετή, χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω ογκολογική θεραπεία.

«Ελπίζουμε να πρόκειται για έναν μεμονωμένο καρκίνο, για τον οποίο η χειρουργική επέμβαση θα είναι η μοναδική θεραπεία που θα χρειαστεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε ποσοστά επιβίωσης από 80% έως 98% μετά τη χειρουργική αφαίρεση», ανέφερε.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν επιλεγμένες περιπτώσεις πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα και δεν αποτελούν εξατομικευμένη πρόγνωση για τον Ποντίφικα, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό το πλήρες στάδιο της νόσου.

Η ειδικός κατέστησε σαφές ότι η οριστική αξιολόγηση θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.

«Προς το παρόν, πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων», κατέληξε η Μόρα.

Πηγή: protothema.gr / CNN