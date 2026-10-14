Απίστευτες αναρτήσεις Τραμπ: Ανέβασε βίντεο AI όπου παίζει με τίγρη μετά τη φονική επίθεση στην Αγγλία

Το βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη αναρτήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (13/10) και παρουσιάζει τον Τραμπ αρχικά να εκφοβίζει και να κυνηγά το άγριο ζώο.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να παλεύει παιχνιδιάρικα με την τίγρη, προτού οι δυο τους καταλήξουν αγκαλιασμένοι, υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού «The Lion Sleeps Tonight».

Η ανάρτηση ακολούθησε τη δημοσιοποίηση πραγματικού οπτικοακουστικού υλικού από επίθεση τίγρης που στοίχισε τη ζωή σε άνδρα στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας.

President Trump posts an AI video of himself playing with a tiger after posting footage of a man being fatally attacked by a tiger in the UK. https://t.co/UJpYMLqceb — Akayla Gardner (@gardnerakayla) October 14, 2026

Παρομοίασε τον εαυτό του με λιοντάρι και τους αντιπάλους του με ύαινες

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στο βίντεο με την τίγρη, αλλά προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση, με σαφές πολιτικό περιεχόμενο.

Σε αυτήν παρουσιάζεται ως λιοντάρι που μάχεται εναντίον υαινών, ενώ ο αφηγητής τον χαρακτηρίζει «βασιλιά της ζούγκλας».

Το βίντεο συνδυάζει στιγμιότυπα από ομιλίες του Αμερικανού προέδρου με εικόνες στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Ο αφηγητής αναφέρεται σε «τσακάλια και ύαινες» που επιτίθενται στο λιοντάρι και το περιπαίζουν, ενώ το βίντεο ολοκληρώνεται με τη φράση «κάθε τόσο, το λιοντάρι πρέπει να δείχνει στα τσακάλια ποιος πραγματικά είναι».

Η θανατηφόρα επίθεση που προηγήθηκε των αναρτήσεων

Το περιστατικό που προηγήθηκε των αναρτήσεων του Τραμπ σημειώθηκε το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στο Yorkshire Wildlife Park.

Ένας άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο όπου φιλοξενούνταν τίγρη και δέχθηκε επίθεση από το ζώο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social πραγματικό βίντεο από την επίθεση, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση! Πρόεδρος DJT».

Ακολούθησε ακόμη μία ανάρτηση με συρραφή βίντεο επιθέσεων άγριων ζώων σε ανθρώπους, ορισμένα από τα οποία φαίνεται ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Forbes, οι αναρτήσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην Αλάσκα, όπου συμμετείχε σε πολιτική συγκέντρωση στη Γουασίλα, περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια του Άνκορατζ.

Η παρέμβαση της βρετανικής αστυνομίας

Η δημοσίευση των πραγματικών πλάνων από τη θανατηφόρα επίθεση προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως λόγω της φύσης του υλικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είχε ήδη απευθύνει έκκληση προς το κοινό να μη διαδίδει τα βίντεο της επίθεσης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από σεβασμό προς τον νεκρό και την οικογένειά του.

Παρά την έκκληση, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στη δημοσίευση των πλάνων και ακολούθως στα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Πηγή: protothema.gr / Forbes