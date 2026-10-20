Δημοσκόπηση στην Τουρκία: Ο Ερντογάν μπροστά από Ιμάμογλου και Οζέλ, αλλά χάνει οριακά από τον Γιαβάς – Το 49% δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Özdemir Araştırma, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αϊτούντς Ερκίν στην εφημερίδα Nefes, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 35,4%, ενώ το YENİ Parti ακολουθεί με 24%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις πιθανές αναμετρήσεις στις προεδρικές εκλογές, καθώς και η αυξανόμενη απαισιοδοξία των Τούρκων πολιτών για την οικονομική τους κατάσταση.

Οι αναμετρήσεις Ερντογάν με Γιαβάς, Ιμάμογλου και Οζέλ

Σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του δημάρχου Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, ο δεύτερος συγκεντρώνει 43,3%, έναντι 42,9% του Τούρκου προέδρου. Αντίθετα, σε ενδεχόμενη αναμέτρηση με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ο Ερντογάν προηγείται με 40%, έναντι 38,2%.

Μεγαλύτερη είναι η διαφορά σε πιθανή αναμέτρηση με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς ο Ερντογάν συγκεντρώνει 45,8%, έναντι 35,7% του πολιτικού του αντιπάλου. Η έρευνα καταγράφει επίσης τη δυνητική εκλογική απήχηση διαφόρων προσώπων, με βάση το κατά πόσον οι πολίτες θα μπορούσαν να τα ψηφίσουν.

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο Μανσούρ Γιαβάς συγκεντρώνει 45,7%, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 43,1%, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν 42,1%, ο Εκρέμ Ιμάμογλου 40%, ο Οζγκιούρ Οζέλ 39,6% και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 13%.

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης διαμορφώνονται ως εξής:

AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης): 35,4%

YENİ Parti: 24%

DEM Parti (Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών): 9,2%

İYİ Parti (Καλό Κόμμα): 6,6%

MHP (Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος): 6,5%

CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα): 5,8%

Zafer Partisi (Κόμμα Νίκης): 4,2%

Anahtar Parti (Κόμμα Κλειδί): 3,1%

Yeniden Refah Partisi (Κόμμα Νέας Ευημερίας): 2,5%

TİP (Εργατικό Κόμμα Τουρκίας): 1%

Παράλληλα, το YENİ Parti εμφανίζει δυνητική εκλογική απήχηση 43,8%, καθώς αυτό είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Το αντίστοιχο ποσοστό για το AKP ανέρχεται στο 41,9%.

Ο Γιαβάς και το ενδεχόμενο τρίτης συμμαχίας

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τις δηλώσεις του προέδρου του Κόμματος Κλειδί (Anahtar Parti), Γιαβούζ Αγιράλιογλου, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο υποστήριξης του Μανσούρ Γιαβάς σε προεδρικές εκλογές, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μιλώντας στις 19 Οκτωβρίου στη Σακάρια, ο Αγιράλιογλου δήλωσε ότι το κόμμα του θα μπορούσε να στηρίξει τον δήμαρχο Άγκυρας, εφόσον δεσμευθεί για αλλαγή του σημερινού προεδρικού συστήματος διακυβέρνησης και μετάβαση σε ημιπροεδρικό μοντέλο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επιβολή υποψηφίου από το CHP, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ευρύτερης πολιτικής πρότασης. Στη δημοσκόπηση, μεταξύ όσων δηλώνουν ότι θα υποστήριζαν μια τρίτη συμμαχία εθνικιστικών και δημοκρατικών κομμάτων, το 22,8% προκρίνει τον Μανσούρ Γιαβάς ως υποψήφιο για την προεδρία.

Το 49% δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της Τουρκίας, το 49% απαντά ότι κανένα κόμμα δεν είναι σε θέση να το πράξει.

Το 22,8% θεωρεί ότι το AKP μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της χώρας, ενώ το 8,2% επιλέγει το YENİ Parti και μόλις το 3,4% το CHP. Επιπλέον, το 6,6% πιστεύει ότι ένα νέο πολιτικό κόμμα θα μπορούσε να δώσει λύσεις.

Απαισιοδοξία για την οικονομία

Ιδιαίτερα αρνητικές εμφανίζονται οι προσδοκίες των Τούρκων πολιτών για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 54,4% εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Αντίθετα, το 26,4% θεωρεί ότι θα παραμείνει αμετάβλητη, ενώ μόλις το 16,6% αναμένει βελτίωση.

Ο συνδυασμός της οικονομικής απαισιοδοξίας με το υψηλό ποσοστό πολιτικής δυσπιστίας αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση στην προσπάθειά τους να πείσουν τους ψηφοφόρους.