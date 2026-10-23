Μια σοσιαλδημοκράτισσα απέναντι στον Τραμπ: Η γυναίκα που θέλει να πάρει τα ηνία της Ουάσιγκτον

Μετά την ανάδειξη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, η Λιούις Τζορτζ επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η περίπτωσή της, ωστόσο, παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: εφόσον εκλεγεί τον Νοέμβριο, θα κληθεί να διοικήσει μια πόλη στην οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Κογκρέσο διατηρούν καθοριστικές εξουσίες.

Η υποψήφια, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος και συνδέεται με την οργάνωση Democratic Socialists of America, επικράτησε του Κένιαν ΜακΝτάφι στις εσωκομματικές εκλογές, συγκεντρώνοντας περίπου το 54% των ψήφων. Σε μια πόλη όπου οι Δημοκρατικοί κυριαρχούν εκλογικά, η νίκη αυτή την τοποθετεί σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση ενόψει της αναμέτρησης του Νοεμβρίου.

Στόχος της είναι να διαδεχθεί τη Μιούριελ Μπάουζερ, η οποία αποχωρεί από τη δημαρχία έπειτα από τρεις θητείες.

Φθηνότερη ζωή και νέοι φόροι στις επιχειρήσεις

Η Λιούις Τζορτζ έχει οικοδομήσει την πολιτική της ατζέντα γύρω από την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Μεταξύ των βασικών της προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή παιδική φροντίδα, η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και ο περιορισμός των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Για να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους, προωθεί την ιδέα ενός νέου φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνωστού ως Business Activity Tax (BAT).

Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει την επιβολή φόρου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ουάσιγκτον, αλλά σήμερα επωφελούνται από ιδιαιτερότητες του τοπικού φορολογικού καθεστώτος.

Στο στόχαστρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες άσκησης πολιτικής επιρροής, των οποίων οι ιδιοκτήτες διαμένουν εκτός της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η πρόταση προβλέπει εξαίρεση για τα πρώτα 200.000 δολάρια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του DC Fiscal Policy Institute, ένας φορολογικός συντελεστής της τάξης του 2% θα μπορούσε να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα κατά περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η ίδια διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει πρόσθετα φορολογικά βάρη για τα νοικοκυριά της εργατικής και της μεσαίας τάξης.

Αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο

Οι φορολογικές εξαγγελίες έχουν προκαλέσει αντιπαράθεση στην πόλη, η οποία αντιμετωπίζει ήδη δημοσιονομικές πιέσεις και οικονομική αβεβαιότητα.

Οι υποστηρικτές του νέου φόρου εκτιμούν ότι θα συμβάλει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων, καλύπτοντας κενά που επιτρέπουν σε ορισμένες επιχειρήσεις να καταβάλλουν περιορισμένους τοπικούς φόρους.

Αντίθετα, εκπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο ενδέχεται να αποθαρρύνει τις επενδύσεις και να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο Μάλκομ Φοξ, επικεφαλής της οργάνωσης Opportunity DC, έχει εκφράσει την αντίθεσή του, θεωρώντας ότι η αύξηση της φορολογίας μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες στις μικρές επιχειρήσεις.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει την εξέταση εναλλακτικών φορολογικών μέτρων, καθώς αναζητεί πρόσθετα έσοδα για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Ο Τραμπ και η δυνατότητα παρέμβασης στην Ουάσιγκτον

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Λιούις Τζορτζ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην οικονομία.

Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες αμερικανικές πόλεις, η Ουάσιγκτον δεν ανήκει σε κάποια πολιτεία και λειτουργεί υπό ειδικό θεσμικό καθεστώς, το οποίο παρέχει στο Κογκρέσο ευρείες δυνατότητες ελέγχου των τοπικών αποφάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν η νέα δήμαρχος εξασφαλίσει την υποστήριξη του δημοτικού συμβουλίου για τις πολιτικές της, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με παρεμβάσεις της ομοσπονδιακής εξουσίας.

Ήδη, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ έχει προωθήσει νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της τοπικής διοίκησης να αυξάνει τους φόρους χωρίς ομοσπονδιακό έλεγχο.

Η πρόταση εγκρίθηκε τον Ιούλιο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία.

Η Λιούις Τζορτζ αντιδρά στις σχετικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι της Ουάσιγκτον πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τον τρόπο διακυβέρνησης της πόλης τους.

Από την αστυνομία μέχρι την Εθνοφρουρά

Οι σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ προδιαγράφονται δύσκολες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη επιτεθεί πολιτικά στην υποψήφια, χαρακτηρίζοντάς την «κομμουνίστρια».

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των προηγούμενων παρεμβάσεων του Λευκού Οίκου στην ασφάλεια της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ έθεσε προσωρινά τη μητροπολιτική αστυνομία υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, ενώ διέταξε την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς, επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς είχε προηγηθεί υποχώρηση των καταγεγραμμένων περιστατικών βίαιης εγκληματικότητας σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Το ειδικό καθεστώς της Ουάσιγκτον επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλαμβάνει προσωρινά τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας σε έκτακτες περιστάσεις, υπό συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις.

Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το περιθώριο ανεξάρτητης άσκησης πολιτικής που θα έχει η επόμενη δημοτική αρχή.

Θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Μαμντάνι;

Η πολιτική άνοδος της Λιούις Τζορτζ έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης προβάλλοντας επίσης ένα πρόγραμμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και αντιμετώπισης του υψηλού κόστους ζωής.

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δυνατότητες των δύο δημάρχων διαφέρουν σημαντικά.

Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο American University, Ντέιβιντ Μπάρκερ, εκτιμά ότι οι θεσμικοί περιορισμοί στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να δυσκολέψουν την υλοποίηση των εξαγγελιών της Λιούις Τζορτζ.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι προοδευτικών οργανώσεων υποστηρίζουν ότι η ανάδειξή της θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεκδίκηση μεγαλύτερης αυτονομίας για την αμερικανική πρωτεύουσα.

Η επικεφαλής του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ουάσιγκτον, Τσινιέρε Χάμπαρντ, έχει δηλώσει ότι προτεραιότητα του επιχειρηματικού κόσμου είναι η συνεργασία με τη νέα δημοτική αρχή και η αξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτικών που θα εφαρμοστούν.

Η επόμενη ημέρα

Η ενδεχόμενη εκλογή της Λιούις Τζορτζ θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης στην Ουάσιγκτον, με μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές δαπάνες, στη φορολογία των επιχειρήσεων και στην υπεράσπιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι προτάσεις της θα μπορέσουν να μετατραπούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατηρεί σημαντικό έλεγχο στις υποθέσεις της.

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Georgetown, Νάντια Μπράουν, η επόμενη δήμαρχος θα χρειαστεί να επιλέγει προσεκτικά πότε θα συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο και πότε θα υπερασπίζεται τις θέσεις της απέναντί του.

Με τις εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, η πολιτική συζήτηση στην Ουάσιγκτον δεν αφορά πλέον μόνο το πρόσωπο που θα αναλάβει τη δημαρχία, αλλά και τα όρια της εξουσίας που θα μπορεί να ασκήσει απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.