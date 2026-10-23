Αποκάλυψη Haaretz για Νετανιάχου: «Στρατιά» 1.000 ύποπτων λογαριασμών στα social media προωθεί την επανεκλογή του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δίκτυο λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είχε συνδεθεί το 2025 με ισραηλινή εκστρατεία επιρροής κατά του καθεστώτος του Ιράν, εμφανίζεται τώρα να προωθεί προεκλογικό περιεχόμενο υπέρ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στην πλατφόρμα X, όπου δεκάδες λογαριασμοί αναπαράγουν μηνύματα που ευνοούν τον Νετανιάχου, ενώ παράλληλα δημοσιεύουν περιεχόμενο επικριτικό προς τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ορισμένες αναρτήσεις είναι γραμμένες στα εβραϊκά και περιλαμβάνουν απευθείας εκκλήσεις προς τους πολίτες να στηρίξουν εκλογικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Από την εκστρατεία κατά του Ιράν στην προεκλογική μάχη

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η αλλαγή του περιεχομένου που διακινούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί.

Όπως αναφέρει η Haaretz, πρόκειται για προφίλ που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο διαδικτυακής εκστρατείας με στόχο την προώθηση της ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος.

Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ, αρκετοί από τους ίδιους λογαριασμούς έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας.

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, αλλά και για το κατά πόσο οι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Καταγγελία στην Εκλογική Επιτροπή

Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει ερευνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την παρακολούθηση της παραπληροφόρησης και των επιχειρήσεων επιρροής στο διαδίκτυο.

Το Ινστιτούτο Brandeis και η οργάνωση FakeReporter κατέθεσαν σχετική καταγγελία στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ, ζητώντας να εξεταστεί η δραστηριότητα των επίμαχων λογαριασμών.

Οι ερευνητές των δύο οργανισμών αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει περισσότερους από 1.000 ύποπτους λογαριασμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν μετατόπιση από τη διάδοση μηνυμάτων εναντίον της ιρανικής ηγεσίας στην προώθηση περιεχομένου υπέρ του Νετανιάχου.

Τα ευρήματα εγείρουν ζήτημα διαφάνειας σχετικά με την προέλευση και τον συντονισμό της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Πάντως, η ύπαρξη των ύποπτων λογαριασμών δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου συνδέεται με τη λειτουργία τους ή ότι ο ίδιος έχει γνώση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Στο μικροσκόπιο οι διαδικτυακές παρεμβάσεις

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Ισραήλ, καθώς η προεκλογική αντιπαράθεση βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Η αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων για την προώθηση πολιτικών μηνυμάτων αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο των εκλογικών αναμετρήσεων, ωστόσο η ύπαρξη οργανωμένων δικτύων ύποπτων λογαριασμών προκαλεί ανησυχίες για την αυθεντικότητα του δημόσιου διαλόγου.

Το ζήτημα που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των αναρτήσεων, αλλά και το ποιοι βρίσκονται πίσω από τη διακίνησή τους και εάν επιχειρείται τεχνητή ενίσχυση της απήχησης συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων.

Με τις κάλπες να ανοίγουν στις 27 Οκτωβρίου, η καταγγελία προς την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή προσθέτει ακόμη ένα ζήτημα στην ήδη έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ.

Πηγές: Haaretz, Times of Israel