Πορτογαλία: Αστυνομική επέμβαση σε διαδηλώσεις για τη στέγαση - 31 συλλήψεις και 11 τραυματίες (βίντεο)

Pouco depois das duas da manhã, a PSP voltou a avançar sobre manifestantes nas acampadas de Lisboa e do Porto. A PSP fala em 11 feridos (oito cidadãos e três polícias), mas a organização dos protestos fala em dezenas — 39 só no Porto. Houve 31 detenções e foram retiradas 171 tendas — Público (@Publico) October 25, 2026

Σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία (PSP), συνολικά 31 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της απείθειας, εκ των οποίων 25 στη Λισαβόνα και έξι στο Πόρτο. Από τις επιχειρήσεις τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ διαδηλωτές και τρεις αστυνομικοί.

Όπως μεταδίδει το Reuters, χιλιάδες πολίτες είχαν συμμετάσχει το Σάββατο σε πορεία στη Λισαβόνα, ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μετά την κινητοποίηση, διαδηλωτές έστησαν περισσότερες από 100 σκηνές στην κεντρική πλατεία Ροσίου, επιχειρώντας να διατηρήσουν την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.

Trecho da “CNN Portugal” que está em BREAKING NEWS, cobrindo in loco a tensão entre a polícia e os manifestantes em Portugal. 🎥 24/10/2026, por DNtv. https://t.co/nEWTstARBt — DNtv (@DNtvOficial) October 25, 2026

Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, δεκάδες αστυνομικοί, ορισμένοι συνοδευόμενοι από αστυνομικούς σκύλους, περικύκλωσαν τον καταυλισμό και κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να απομακρύνουν τις σκηνές τους. Ακολούθησε επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, οι οποίες χρησιμοποίησαν γκλομπ για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα στην πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄, στο Πόρτο, όπου είχε δημιουργηθεί μικρότερος καταυλισμός.

Mudou a hora no relógio e, metaforicamente, mudou também a hora do Governo. Não se apagam fogos com gasolina, e a resposta musculada desta madrugada em Lisboa e no Porto só veio inflamar ainda mais a contestação social. 🕰️🔥 #Habitacao #Lisboa #Porto https://t.co/CXgpow6sI0 — 𝑀𝑖𝑔𝑢𝑒𝑙 𝑃𝑖𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑏𝑟𝑎𝑙 ® © (@mpcabral) October 25, 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι δημοτικές αστυνομικές αρχές απομάκρυναν και κατέσχεσαν συνολικά 171 σκηνές και άλλες κατασκευές, 117 στη Λισαβόνα και 54 στο Πόρτο.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί επανειλημμένη προειδοποίηση προς τους διαδηλωτές και ότι η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι και τα χρονικά όρια χρήσης των δημόσιων χώρων.

🇵🇹 Manifestação pacífica pelo direito à habitação, foi violentamente desmobilizada pela polícia de intervenção, no centro de Lisboa. O governo de direita português mandou evacuar a praça do Rossio durante a madrugada. Houve 31 detenções. https://t.co/CgJBaD9cyU — geopol•pt (@GeopolPt) October 25, 2026

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές κατήγγειλαν υπέρμετρη χρήση βίας. Η συλλογικότητα Casa para Viver υποστήριξε ότι οι τραυματίες είναι πολύ περισσότεροι από όσους αναφέρουν οι αρχές, κάνοντας λόγο για περίπου 60 άτομα.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

🇵🇹 | Portugal: Cientos de personas protestaron en Oporto y Lisboa contra la crisis habitacional y los desalojos masivos tras el desmantelamiento de campamentos por la policía. En la capital, las autoridades detuvieron a 55 manifestantes. https://t.co/urrokwGqQC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 22, 2026

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτής κατοικίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές των ακινήτων έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια στις νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Η Τράπεζα της Πορτογαλίας εκτιμά ότι το έλλειμμα κατοικιών στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 300.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο σύνολο του οικιστικού αποθέματος της Λισαβόνας.

Οι κινητοποιήσεις στρέφονται και κατά κυβερνητικού νομοσχεδίου που προβλέπει διευκόλυνση των εξώσεων και κατάργηση ανώτατων ορίων ενοικίων στις νέες μισθώσεις. Το νομοσχέδιο έχει ήδη περάσει από την πρώτη κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η αύξηση των ενοικίων και του κόστους ζωής καθιστά ολοένα δυσκολότερη την πρόσβαση σε κατοικία, ιδιαίτερα για τους νέους και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα, ενώ οι οργανώσεις που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για νέα διαδήλωση έξω από το Κοινοβούλιο την Τρίτη.