Στη μουσική επιστρέφει ο Ράιαν Γκόσλινγκ, αναβιώνοντας το συγκρότημα Dead Man’s Bones, το οποίο είχε δημιουργήσει μαζί με τον μουσικό Ζακ Σιλντς. Έπειτα από 17 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα μουσική στις 27 Οκτωβρίου.
Ράιαν Γκόσλινγκ: Επιστρέφει στη μουσική μετά από 17 χρόνια - Νέα τραγούδια από τους Dead Man’s Bones
Οι Dead Man’s Bones είχαν κυκλοφορήσει το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2009, συνδυάζοντας στοιχεία indie rock με σκοτεινές μελωδίες, θεατρικότητα και επιρροές από ιστορίες φαντασμάτων.
Οι Dead Man’s Bones είχαν κυκλοφορήσει το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2009, συνδυάζοντας στοιχεία indie rock με σκοτεινές μελωδίες, θεατρικότητα και επιρροές από ιστορίες φαντασμάτων.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς ήταν η συμμετοχή της παιδικής χορωδίας του Silverlake Conservatory of Music, η οποία συνέβαλε στον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.
Παρότι ο Γκόσλινγκ συνέχισε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο, το μουσικό του εγχείρημα διατήρησε το δικό του κοινό, με τους θαυμαστές του να περιμένουν εδώ και χρόνια μια πιθανή επιστροφή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of India, η νέα κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη νέα μουσική του συγκροτήματος από το 2009.
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