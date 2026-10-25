Audi: Επενδύει 4 δις δολάρια στις ΗΠΑ την ώρα που η Volkswagen περικόπτει θέσεις εργασίας στη Γερμανία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επένδυση το Σάββατο, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τζόρτζια, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ παρουσίασε την απόφαση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ως αποτέλεσμα της πολιτικής επιβολής δασμών στις εισαγωγές, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα αυτά ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

Στη συγκέντρωση συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάζει στην Τζόρτζια τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα SUV της. Χαρακτήρισε την επένδυση μακροπρόθεσμη επιλογή, επισημαίνοντας τη σημασία της αμερικανικής αγοράς για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Reuters, το εργοστάσιο αναμένεται να παράγει τα μοντέλα Q7, Q8 και Q9. Παράλληλα, η Audi σχεδιάζει την παραγωγή περίπου 25.000 οχημάτων ετησίως στη Νότια Καρολίνα, στις εγκαταστάσεις της Scout Motors, εταιρείας του ομίλου Volkswagen.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ, ανησυχία στη Γερμανία

Η ανακοίνωση της επένδυσης πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος παραγωγής, έντονο ανταγωνισμό από ασιατικές εταιρείες και πιέσεις στην απασχόληση.

Στη Γερμανία, οι σχέσεις μεταξύ της διοίκησης της Volkswagen και των εργαζομένων παραμένουν τεταμένες, καθώς βρίσκονται στο προσκήνιο εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας και το ενδεχόμενο κλεισίματος παραγωγικών μονάδων.

Η επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπέννερ, αναγνώρισε τη σημασία της ενίσχυσης της παρουσίας του ομίλου στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι προοπτικές απασχόλησης σε όλες τις εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στη Γερμανία.

Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση του πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, ο οποίος τόνισε ότι η ανάπτυξη στην αμερικανική αγορά πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας και παραγωγικής δραστηριότητας στη Γερμανία και όχι να οδηγήσει στη μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Η επένδυση αναμένεται να τεθεί προς τελική έγκριση στο εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen.

Το κόστος των δασμών και η πτώση των πωλήσεων

Η Audi εισάγει σήμερα τα οχήματα που διαθέτει στις ΗΠΑ από την Ευρώπη και το Μεξικό. Σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικοί δασμοί επιβάρυναν την εταιρεία κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ το 2025.

Παράλληλα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μείωση της ζήτησης. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 7% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν πτώση 16% από την αρχή του έτους.

Η νέα επένδυση εντάσσεται στην προσπάθεια της Audi να ενισχύσει τη θέση της στη βορειοαμερικανική αγορά και να περιορίσει την έκθεσή της στους εμπορικούς δασμούς και στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Την ίδια ώρα, η απόφαση αναδεικνύει τις διαφορετικές συνθήκες που διαμορφώνονται για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού: νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, αλλά συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον της παραγωγής και της απασχόλησης στη Γερμανία.