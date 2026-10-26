Ενημερωτική εκστρατεία του AFCOS Κύπρου για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

Μέσα από την εκστρατεία, το AFCOS Κύπρου επιδιώκει να ενημερώσει το κοινό για τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών όταν υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογες υπόνοιες για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι χρηματοδοτούν έργα, προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η ορθή αξιοποίησή τους αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, καθώς οποιαδήποτε απάτη ή παρατυπία ενδέχεται να στερήσει πολύτιμους πόρους από δράσεις προς όφελος της κοινωνίας.

Πότε και ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά

Κάθε πολίτης που διαθέτει πληροφορίες ή εύλογες υπόνοιες για πιθανή απάτη ή παρατυπία σε έργο, πρόγραμμα ή δράση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει σχετική αναφορά.

Οι αναφορές μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση ψευδών ή παραποιημένων εγγράφων, την υποβολή εικονικών ή υπερτιμολογημένων τιμολογίων, τη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τη μη ορθή χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Για την υποβολή αναφοράς δεν απαιτείται να έχει αποδειχθεί η τέλεση απάτης ή άλλης παράβασης. Αρκεί να υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογες υπόνοιες που δικαιολογούν την εξέταση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές.

Πώς υποβάλλονται οι αναφορές

Η διαδικασία υποβολής αναφοράς πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του AFCOS Κύπρου, στη διεύθυνση www.gov.cy/afcoscyprus, επιλέγοντας την ενότητα «Υποβολή καταγγελιών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αναφορά τους επώνυμα, με εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων τους, ή ανώνυμα, χωρίς να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους.

Για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της αναφοράς, είναι χρήσιμο να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, όπως το έργο ή πρόγραμμα στο οποίο αφορά, η περιγραφή της πιθανής παρατυπίας και τυχόν διαθέσιμα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αναφορές εξετάζονται με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ρόλος του AFCOS Κύπρου

Το AFCOS Κύπρου είναι ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί τον εθνικό μηχανισμό συντονισμού των αρμόδιων αρχών για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και λειτουργεί ως σημείο συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμβάλλει στη λήψη, αξιολόγηση και προώθηση πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές, διευκολύνοντας τον συντονισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών απάτης ή παρατυπιών.

Με τη νέα ενημερωτική εκστρατεία, το AFCOS Κύπρου αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων, ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη αναφορά πιθανών παρατυπιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το κεντρικό βίντεο της ενημερωτικής εκστρατείας του AFCOS Κύπρου σε αυτόν τον σύνδεσμο.