Παίζει για διάδοχος η Ολγκίν; Το παρασκήνιο της διαδοχής Γκουτέρες

Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ, από τη Γουιάνα. Η Ολάρα Οτούνου, από την Ουγκάντα. Ο Ιβόν Α-Μπακί, από τον Ισημερινό. Πολύ πρόσφατα στην κούρσα μπήκε η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ υπό συζήτηση είναι τα ονόματα του Προέδρου του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, και του Τούρκου διπλωμάτη, Φεριντούν Σινιρλίογλου. Οι τρεις τελευταίοι δεν αποκλείονται ούτε από τις ΗΠΑ, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από την Κίνα αν και έχουν κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ είναι παλαιστινιακής καταγωγής, οπότε πιθανό να υπάρξουν αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ο Σινιρλίογλου, ως Τούρκος, είναι επίσης πιθανό να έχει αντιδράσεις από Ισραήλ και Κύπρο και πολύ πιθανόν και από Ελλάδα. Μια πιο ουδέτερη περίπτωση είναι αυτή του Προέδρου του Καζακστάν Τοκάγιεφ, με μόνο αρνητικό τη συμμαχία που έχει με τον Πούτιν. Οι τρεις υποψήφιοι έχουν ακόμα ένα μειονέκτημα αφού παρακάμπτουν την παράδοση που θέλει να έχει σειρά για Γενικό Γραμματέα η Λατινική Αμερική. Το θέμα αυτό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι δυνατό να εγείρουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Αφρικής (που έχει αμέσως μετά σειρά), σαμποτάροντας ακόμα και τις διαδικασίες εκλογής. Εν τοιαύτη περιπτώσει, κάπου μπορεί να παρεισφρύσει μια πολύ ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα, αυτή της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ως συμβιβαστικής λύσης από τη Λατινική Αμερική.

ΘΟΥΚΗΣ