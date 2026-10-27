Αναταράξεις στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας στα κατεχόμενα: Αποσύρεται από τις «βουλευτικές» η κόρη του Ντερβίς Έρογλου, Ρεσμιγιέ

Σε γραπτή δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Έρογλου Τζαναλτάι ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση αφού αξιολόγησε συνολικά τις εξελίξεις. Διευκρίνισε ότι δεν αποχωρεί από το κόμμα, υπενθύμισε τη μακρά πορεία της στο ΚΕΕ, όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, «βουλευτής» και «υπουργός», και ευχήθηκε επιτυχία στους υποψηφίους.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, υπερασπίστηκε τη διαδικασία της 24ης Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς την ως την πλέον διαφανή και οργανωμένη στην ιστορία του κόμματος. Όπως είπε, ψήφισαν 8.929 μέλη, ενώ από τους 80 διεκδικητές θα καταρτιστεί ψηφοδέλτιο με 50 υποψηφίους.

Ο κ. Ουστέλ δήλωσε ότι άκουσε και εξέτασε τις ενστάσεις, σημειώνοντας πως η ετυμηγορία των μελών είναι δεσμευτική, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Χαρακτήρισε προσωπική επιλογή την απόσυρση μιας υποψηφιότητας, αλλά έκρινε απαράδεκτες τις προσβολές κατά του κόμματος και την αμφισβήτηση της διαδικασίας λόγω δυσαρέσκειας για την κατάταξη.

Πρόσθεσε ότι κανένας προσωπικός πολιτικός στόχος δεν υπερέχει του ΚΕΕ και κάλεσε σε ενότητα ενόψει της «εκλογικής» αναμέτρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ