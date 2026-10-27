Με λάδι από τις ελιές Χριστόφια – Ταλάτ υποδέχθηκαν τα ΗΕ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν (φωτογραφία)

Πρώτος έφτασε στον χώρο ο Τουφάν Έρχιουρμαν και λίγα λεπτά αργότερα αφίχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τους δύο ηγέτες υποδέχτηκε ο Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Σε συμβολική κίνηση, τα Ηνωμένα Έθνη προσέφεραν στους δύο ηγέτες από ένα μπουκάλι λάδι, από ελιές που φυτεύτηκαν στον χώρο το 2009 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν από κοινού με μέλη των Τεχνικών Επιτροπών Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και του Συμβουλίου Σώματος Κοινωνίας των Πολιτών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενόψει της άφιξης στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει συναντήσεις την Παρασκευή.

Πριν από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε προαναγγείλει ότι θα έθετε ενώπιον του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, νέα εναλλακτική πρόταση για τα οδοφράγματα, την εισήγησή του για την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου σε συνδυασμό με το απευθείας εμπόριο, καθώς και πρόταση για τη μεθοδολογία επανέναρξης των συνομιλιών. Ο Πρόεδρος είχε εκφράσει την ελπίδα για θετικά αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε αποδεχθεί συμβιβαστική πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Πυρόι, την Αθηένου και τη Μια Μηλιά, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει την πρόταση για την Αμμόχωστο και το απευθείας εμπόριο ως δοκιμασία της πολιτικής βούλησης των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει η δημιουργία προϋποθέσεων για ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Πηγή: ΚΥΠΕ