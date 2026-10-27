Κυπριακά Βραβεία Έρευνας ΙδΕΚ 2025: Πέντε ερευνητές και ερευνήτριες που ξεχωρίζουν για την επιστημονική τους αριστεία

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της κοινής διοργάνωσης με τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, και εκπροσώπων της πολιτικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό αναγνώρισης της επιστημονικής αριστείας, αναδεικνύοντας ερευνητές και ερευνήτριες που συμβάλλουν στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και στη δημιουργία προοπτικών για την κοινωνία και την οικονομία.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην τελετή, ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στη γνώση, της εμπιστοσύνης στο ταλέντο και της δημιουργίας ευκαιριών για την ανάπτυξη της ερευνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

«Οι πολιτικές και οι δράσεις που έχουμε υλοποιήσει έχουν δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες έφεραν απτά αποτελέσματα. Στο εμβληματικό πρόγραμμα ERC, μια αύξηση της τάξης του 50% σε χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων σε καταξιωμένους ερευνητές μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Έφεραν επίσης την προσέλκυση στη Κύπρο εγνωσμένου κύρους επιστήμονα από τις ΗΠΑ για έρευνα αιχμής στο Καρκίνο, για πρώτη φορά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σκουρίδης τόνισε επίσης την αύξηση συμμετοχής νέων ερευνητών και γυναικών μέσα από τις δράσεις και μέτρα που έλαβε το ΙδΕΚ, εστιάζοντας στο ότι το 8.3% των ερευνητών σε Κυπριακά Πανεπιστήμια περιλαμβάνεται στη λίστα των κορυφαίων 2% επιστημόνων παγκοσμίως. Καταλήγοντας ανέφερε ότι το μέγεθος δεν ορίζει την έκταση της επιστημονικής μας αξίας αλλά το ταλέντο μας.

Οι νικητές των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας 2025

Το Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία του Διακεκριμένου Ερευνητή για το 2025 αφορά τη θεματική ενότητα «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και απονεμήθηκε στον Καθηγητή Κώστα Φάντη, Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στην κατηγορία του Νέου Ερευνητή 2025, το βραβείο απονεμήθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες.

Στη θεματική ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική», βραβεύτηκε η Δρ Αναστασία Αντωνίου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στη θεματική ενότητα «Επιστήμες Ζωής», το βραβείο απονεμήθηκε στη Δρ Μυροφόρα Παναγή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στη θεματική ενότητα «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», βραβεύτηκε η Δρ Μαρίνα Χαραλάμπους, Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παράλληλα, το Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2025 απονεμήθηκε στον Δρ Δημήτρη Κυριάκου, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας EFEVRE TECH LTD, για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μέσα από τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας, το ΙδΕΚ αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής αριστείας και τη συμβολή των ερευνητών και ερευνητριών στην ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου.

Παράλληλα, η αναγνώριση της εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων υπογραμμίζει τη σημασία της μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Το ΙδΕΚ συνεχίζει να στηρίζει την ερευνητική κοινότητα μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιστημονική αριστεία, την ανάπτυξη νέων ερευνητών και ερευνητριών και τη δημιουργία ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης.

Συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες και τις βραβευθείσες για το έργο και την προσφορά τους στην επιστήμη και την Κύπρο.