Στην Καραϊβική ο βασιλιάς Κάρολος με τη σκιά της δουλείας να τον ακολουθεί: Πιέσεις για συγγνώμη και αποζημιώσεις

Το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί τις Μπαχάμες και τη Γουιάνα, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM).

Η συνάντηση των ηγετών των 56 κρατών της Κοινοπολιτείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές χώρες της Καραϊβικής ζητούν πλέον πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Λονδίνο για την αποκατάσταση των ιστορικών αδικιών που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία.

Η Καραϊβική ζητά επανορθώσεις

Η Κοινότητα της Καραϊβικής (CARICOM), στην οποία συμμετέχουν 23 κράτη και συνδεδεμένα μέλη, έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να θέσει το θέμα των επανορθώσεων στην ατζέντα της Συνόδου.

Η Γενική Γραμματέας της CARICOM, Κάρλα Μπάρνετ, υπογράμμισε πρόσφατα ότι το αίτημα δεν περιορίζεται σε οικονομικές διεκδικήσεις, αλλά συνδέεται πρωτίστως με την ιστορική δικαιοσύνη, την αναγνώριση των ευθυνών και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν τους απογόνους των σκλαβωμένων Αφρικανών.

Όπως ανέφερε, οι επανορθώσεις αποτελούν ζήτημα λογοδοσίας αλλά και ουσιαστικής αλλαγής, με στόχο τη δημιουργία ενός δικαιότερου μέλλοντος.

Αναγνώριση χωρίς επίσημη συγγνώμη

Παρά την αυξανόμενη πίεση, ο βασιλιάς Κάρολος δεν αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη απολογία για τον ιστορικό ρόλο της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ διαμηνύει ότι ο μονάρχης δεν πρόκειται να αποφύγει τη συζήτηση για το δουλεμπόριο, παραμένει ωστόσο ευθυγραμμισμένος με τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία αποκλείει την καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων.

Ο Κάρολος είχε εκφράσει ήδη από το 2022 τη βαθιά προσωπική του θλίψη για τη δουλεία, χωρίς όμως να προβεί σε επίσημη συγγνώμη.

Εκπρόσωπος του Παλατιού επισήμανε ότι ο βασιλιάς έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με την αναγνώριση των ιστορικών αδικιών και την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας, Σίρλεϊ Μπότσγουεϊ, υποστήριξε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αρχίσει ουσιαστικός διάλογος για τις επανορθώσεις, είτε μέσω οικονομικής αποκατάστασης είτε με άλλες πρωτοβουλίες, όπως η επιστροφή ιστορικών και πολιτιστικών αντικειμένων.

Ερωτηθείσα από το Sky News κατά πόσο ο βασιλιάς θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε χαρακτηριστικά ότι μια τέτοια κίνηση «δεν θα έβλαπτε».

Τα εκατομμύρια των θυμάτων του δουλεμπορίου

Το διατλαντικό δουλεμπόριο αποτελεί ένα από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Από τον 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα, τουλάχιστον 12,5 εκατομμύρια Αφρικανοί μεταφέρθηκαν διά της βίας στην αμερικανική ήπειρο για να πωληθούν ως σκλάβοι.

Η Βρετανία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, με βρετανικά πλοία να έχουν μεταφέρει περίπου 3,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Περισσότερους από δύο αιώνες μετά την κατάργηση του βρετανικού δουλεμπορίου, οι ιστορικές αυτές ευθύνες εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σχέσεις του Λονδίνου με την Καραϊβική.