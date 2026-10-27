Σε συνεννόηση με το Κίεβο οι συνομιλίες Πούτιν με Φινλανδία και Νορβηγία - Στο τραπέζι η κατάπαυση του πυρός

«Χαιρετίζουμε μια τέτοια ενεργό υποστήριξη των διπλωματικών μας προσπαθειών και της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η τηλεφωνική αυτή συνομιλία έγινε σε συνεννόηση μαζί μας και αυτή είναι η σωστή προσέγγιση», δήλωσε ο Σιμπίχα σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει από τον Στουμπ και τον Στέρε να μεταφέρουν στον Πούτιν την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Πρέπει να δώσουμε νέα δυναμική στις ειρηνευτικές μας προσπάθειες, να τις επιταχύνουμε και να βρούμε νέα ορμή», πρόσθεσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών.

Οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι επαφές τους με τον Ρώσο Πρόεδρο έγιναν σε συνεννόηση με το Κίεβο. Ο Στέρε δήλωσε ότι συζήτησε «εξονυχιστικά» το θέμα με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα και ξανά την Τρίτη, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Στουμπ και ο Στέρε τον ενημέρωσαν για τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο Πρόεδρο και του μετέφεραν την ανάγκη για «πραγματικά βήματα αποκλιμάκωσης» όσον αφορά τις ενεργειακές και άλλες υποδομές.

Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν επίσης την προετοιμασία τριμερούς συνάντησης Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο «πόλεμος πληροφοριών» γύρω από την Ουκρανία θα συνεχιστεί και είναι πιθανό να κλιμακωθεί. Σχολιάζοντας τις συνομιλίες του Πούτιν με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, είπε ότι δεν διατύπωσαν κάτι νέο σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ