Ισραήλ: Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές - Στο 66,7% η προσέλευση των ψηφοφόρων

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973.

Στις προηγούμενες εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 57,7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ