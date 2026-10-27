Σύμφωνα με την ισραηλινή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές έως τις 18:00 ανήλθε στο 66,7%.
Ισραήλ: Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές - Στο 66,7% η προσέλευση των ψηφοφόρων
Ιστορικό ρεκόρ καταγράφει η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, φτάνοντας το 66,7% μέχρι τις 18:00, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973.
Στις προηγούμενες εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 57,7%.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.