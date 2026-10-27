Η Anthropic δίνει ώθηση στις τεχνολογικές μετοχές - Κέρδη σε Wall Street και ασιατικά χρηματιστήρια

Στη Νέα Υόρκη, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης Nasdaq ενισχυόταν κατά περισσότερο από 1% στις μεσημεριανές συναλλαγές. Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωνε επίσης άνοδο, μικρότερη όμως, ενώ ο Dow παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος. Οι μετοχές των Tesla, Nvidia, Apple και Microsoft κινούνταν ανοδικά.

Στην αίτηση για δημόσια εγγραφή που υπέβαλε τη Δευτέρα, η Anthropic, μητρική εταιρεία της Claude AI, ανέφερε ότι τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά περίπου 1.300% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, προειδοποίησε για σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στο μέλλον.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 δέχθηκε πιέσεις από την HSBC, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 5,4% μετά τα κέρδη που ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Στη Φρανκφούρτη, η Mercedes-Benz υποχώρησε κατά 3,8%, αφού η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Ο DAX σημείωνε συνολικά μικρή άνοδο στις απογευματινές συναλλαγές, ενώ ανοδικά κινήθηκε και το Παρίσι.

Νωρίτερα, οι μετοχές στην Ιαπωνία και την Κορέα ενισχύθηκαν, επίσης με ώθηση από την αίτηση της Anthropic για δημόσια εγγραφή. Η αίτηση περιγράφει κινδύνους για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά αρνητικών αναφορών τους τελευταίους μήνες.

Το χρηματιστήριο της Σεούλ σημείωσε πρόσκαιρα άνοδο άνω του 4% την Τρίτη, με ώθηση από τα ισχυρά κέρδη των κατασκευαστών μικροτσίπ SK hynix και Samsung. Στο Τόκιο, οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά 1,8%, καθώς σημειώθηκαν απότομες αυξήσεις στις μετοχές των Tokyo Electron, Advantest και SoftBank.

Οι επενδυτές αναμένουν αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα των Microsoft, Alphabet και Amazon, καθώς και των SK hynix και Samsung. Η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει 35 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω έκδοσης μετοχών, για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Alphabet, μητρική της Google, συγκέντρωσε πρόσφατα 85 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω εκδόσεων μετοχών, με στόχο τη χρηματοδότηση της επέκτασης των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην απόφαση της Τετάρτης. Ωστόσο, το εργαλείο FedWatch του CME Group δείχνει πιθανότητα 70% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται. Οι προσδοκίες αυτές έχουν ενισχύσει το δολάριο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται επίσης να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις ανακοινώσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω ανανεωμένων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και καθώς οι Ισραηλινοί πολίτες προσέρχονταν στις κάλπες για τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ