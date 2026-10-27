Κ.Λετυμπιώτης από την Πάφο: «Το 2027 η προκήρυξη των δύο φάσεων του αυτοκινητόδρομου Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς»

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στην πορεία της κυπριακής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από το 2023, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στη διεθνή παρουσία της Κύπρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα υποδομής που αφορούν την επαρχία Πάφου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, ένα έργο που, όπως σημείωσε, διεκδικείται εδώ και δεκαετίες από την επαρχία. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η υλοποίησή του απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, επιμένοντας πως η διατήρηση μιας προβληματικής σύμβασης δεν αποτελεί από μόνη της πρόοδο. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός του αυτοκινητόδρομου ξεκίνησε το 1990, ενώ μελέτες του 2007 προέβλεπαν την παράδοσή του το 2013. Η σύμβαση που υπογράφηκε το 2021, ύψους €73 εκατ., προέβλεπε ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στις 31 Ιανουαρίου 2023 είχε παρέλθει το 47,6% του συμβατικού χρόνου, ενώ οι εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονταν σε μόλις €2,6 εκατ., ποσοστό μικρότερο του 4% της σύμβασης. Τον Οκτώβριο του 2024, η πρόοδος του έργου περιοριζόταν στο 21,1%, ενώ ο ανάδοχος ζητούσε πρόσθετη αποζημίωση €36,2 εκατ. και παράταση 59 μηνών. «Η ανακοίνωση ενός έργου απαιτεί λίγα λεπτά. Η υλοποίησή του απαιτεί στέρεες βάσεις, υπεύθυνες αποφάσεις και διαρκή επίβλεψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι συχνά είναι δυσκολότερο να επανέλθει σε τροχιά ένα προβληματικό έργο παρά να σχεδιαστεί εξαρχής.

Ο σχεδιασμός που προωθείται προβλέπει σύγχρονο αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας. Για την πρώτη φάση, από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και η περιβαλλοντική γνωμάτευση για τις τέσσερις λωρίδες, ενώ η δεύτερη φάση θα εκτείνεται από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς. Στόχος, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, είναι η προκήρυξη και των δύο φάσεων εντός του 2027. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου προγραμματίζεται συνάντηση της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με το ΕΒΕ Πάφου και τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα. Στο προσκήνιο η Μαρίνα Πάφου Αναφορά έκανε και στη Μαρίνα Πάφου, ένα έργο που σχεδιάζεται από το 1994, με τον πρώτο διαγωνισμό να πραγματοποιείται το 2006. Όπως δήλωσε, στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει οριστικά η υλοποίηση του έργου, το οποίο χαρακτήρισε υψηλής προτεραιότητας για την πόλη. Η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων σχετικά με την αξιολόγηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται εντός του 2027.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε, επίσης, στην επέκταση του Αεροδρομίου Πάφου και στη νέα μονάδα αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα, δυναμικότητας 12.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Ανάπτυξη 4,8% το 2025 και ανεργία στο 3,8% Παρουσιάζοντας την πορεία της οικονομίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κύπρος συγκαταλεγόταν για τρία συνεχόμενα χρόνια στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 6% το 2023, στο 6,6% το 2024 και στο 4,8% το 2025. Για το 2025, όπως ανέφερε, η ανάπτυξη ήταν υπερτριπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται πως θα υποχωρήσει κάτω από το 49% του ΑΕΠ το 2026, ενώ η ανεργία προβλέπεται στο 3,8%. Οι διάμεσες απολαβές, σύμφωνα με την ομιλία του, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15%.

Ο κ. Λετυμπιώτης συνέδεσε την οικονομική πορεία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των εισοδημάτων, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερων πόρων για την Υγεία, την Παιδεία και την κοινωνική προστασία.

Μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Στο πεδίο της κρατικής λειτουργίας, ανέφερε ότι το 2025 προστέθηκαν 75 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ άλλες 65 είχαν προστεθεί μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη μείωση του χρόνου αδειοδότησης συγκεκριμένων οικιστικών αναπτύξεων σε 40 και 80 εργάσιμες ημέρες, στην ψηφιοποίηση των αιτήσεων εργοδοτών για πρόσληψη προσωπικού από τρίτες χώρες και στη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, καταργήθηκαν επίσης τα τέλη χαρτοσήμου και η λογιζόμενη διανομή μερισμάτων, ενώ η εισφορά στα πραγματικά μερίσματα μειώθηκε από 17% σε 5%.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημείωσε ότι αντλήθηκαν €709 εκατ. και ολοκληρώθηκαν 221 ορόσημα και στόχοι, μεταξύ των οποίων 61 μεταρρυθμίσεις. Περισσότερες από 800 διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας στην Κύπρο Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της τεχνολογίας, με τον κ. Λετυμπιώτη να αναφέρει ότι περισσότερες από 800 διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας δραστηριοποιούνται πλέον στην Κύπρο, συνεισφέροντας περίπου το 14% του ΑΕΠ.

Όπως υπογράμμισε, η παρουσία διεθνών εταιρειών και οι νέες επενδύσεις που βρίσκονται στον ορίζοντα αποτελούν ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία και δημιουργούν προοπτικές για απασχόληση και περαιτέρω ανάπτυξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη διεύρυνση των διεθνών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον Στρατηγικό Διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις σχέσεις με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στις επιχειρηματικές αποστολές του Προέδρου της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, στην Ινδία και στο Καζακστάν. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην κυπριακή αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι περίπου 17 εξειδικευμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα, ενώ καταγράφονται ερευνητικά προγράμματα και εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού σε ευρωπαϊκά κράτη. Στη ναυτιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομιλίας, η ολική χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου αυξήθηκε κατά 23% από το 2023, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 χρόνων, ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση πλοίων αυξήθηκαν κατά 19%.

Εξελίξεις για το κοίτασμα «Κρόνος»

Σημαντικό σταθμό χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και τις εξελίξεις γύρω από το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος». Όπως ανέφερε, μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος το 2022, ακολούθησε η επιβεβαίωση των αποθεμάτων το 2024, οι συμφωνίες με την Αίγυπτο το 2025 και η τελική επενδυτική απόφαση τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με την ομιλία, στις 26 Οκτωβρίου 2026 υπογράφηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο συμβάσεις συνολικής αξίας έως 1,8 δισ. δολαρίων, με στόχο την πρώτη παραγωγή το 2028. «Για πρώτη φορά, ένα κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου περνά στη φάση υλοποίησης.

Από την προοπτική στην επένδυση.

Από τον σχεδιασμό στην πράξη», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η τεχνική προετοιμασία για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, ενώ η φορολογική μεταρρύθμιση έχει ολοκληρωθεί και προωθείται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο εφαρμογής το 2027. Ευχαριστίες προς τον απερχόμενο πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης ευχαρίστησε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου και ιδιαίτερα τον απερχόμενο πρόεδρο, Γιώργο Μάη, για τη συνεργασία και την προσφορά του. Όπως ανέφερε, παρά τις διαφωνίες που υπήρξαν, κοινή αφετηρία παρέμενε η έγνοια για τον τόπο και η αναζήτηση λύσεων για την ανάπτυξη της επαρχίας.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για την οικονομική πρόοδο, τονίζοντας ότι στόχος είναι μια ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και πιο ασφαλής Κύπρος.

Καταληκτικά, συνέδεσε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με τον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ολόκληρης της πατρίδας παραμένει η μεγαλύτερη φιλοδοξία για τις επόμενες γενιές. «Η Κύπρος αλλάζει. Το αποδεικνύουν όσα πετύχαμε. Το απαιτούν όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την ομιλία του.